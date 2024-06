June 20, 2024 / 01:16 PM IST

Kalki 2898 AD | అగ్ర‌న‌టుడు ప్ర‌భాస్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న కల్కి 2898 ఏడీ సినిమాపై భారీ అంచ‌నాలు ఉన్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ మూవీ విడుద‌ల‌కు ఇంకా 7 రోజులు ఉండ‌గా.. రిలీజ్ డేట్​ దగ్గర పడేకొద్ది హైప్​ పెరుగుతూ పోతోంది. ముఖ్యంగా ట్రైలర్‌ తర్వాత ఆ అంచనాలు మరింత భారీగా పెరిగాయి. రీసెంట్‌గా ఫ‌స్ట్ సింగిల్‌ను విడుద‌ల చేయ‌గా యూట్యూబ్‌లో దూసుకుపోతుంది. అయితే తాజాగా ఈ చిత్రం సెన్సార్ పూర్తి చేసుకున్నట్లు తెలుస్తుంది. దీనికి సంబంధించి సోష‌ల్ మీడియాలో వార్త‌లు వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. సెన్సార్ స‌భ్యులు ఈ సినిమాకు యూ/ఏ సర్టిఫికెట్ (U/A certificate) ఇచ్చిన‌ట్లు స‌మాచారం. ఇక ఈ సినిమా ర‌న్ టైం విష‌యానికి వ‌స్తే.. 3 గంట‌ల 56 సెకండ్లు ర‌న్ టైం అని తెలుస్తుంది. మ‌రోవైపు ఈ మూవీపై సెన్సార్ స‌భ్యులు ప్రశంస‌ల వర్షం కురిపించారు. 3 గంట‌లు సీట్లో నుంచి కుర్చోనివ్వ‌కుండా చేసింది ఈ చిత్రం. ఇందులో మైండ్ బ్లాక్ అయ్యే ట్విస్టులు ఉన్న‌ట్లు సెన్సార్ స‌భ్యులు తెలిపారు.

కాగా, ఈ సినిమాలో బిగ్​ బీ అమితాబ్‌ బచ్చన్‌, యూనివర్సల్​ స్టార్​ కమల్‌ హాసన్‌, దీపికా పదుకొణె, దిశా పటానీ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఇప్పటికే ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన పోస్టర్లు, టీజర్లు ఎంతగా ఆకట్టుకున్నాయో తెలిసిన విషయమే. మహాభారతంతో మొదలై క్రీస్తుశకం 2898లో పూర్తయ్యే కథ ఇది. వైజయంతీ మూవీస్​ భారీ బడ్జెట్​తో నిర్మించింది. మహానటి ఫేమ్​ నాగ్​ అశ్విన్ తెరకెక్కించారు. జూన్ 27న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్​గా సినిమా రిలీజ్​ కానుంది.

