Rangabali | రంగబలి నుంచి కల కంటు ఉంటే ఫుల్ లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌

June 19, 2023 / 05:42 PM IST

Rangabali | టాలీవుడ్‌ యాక్టర్ నాగశౌర్య (Naga Shaurya) నటిస్తున్న తాజా చిత్రం రంగబలి (Rangabali). పవన్‌ బసంశెట్టి (డెబ్యూ) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. మేకర్స్ లాంఛ్ చేసిన రంగబలి టీజర్‌ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది. మేకర్స్ ఈ సినిమా నుంచి లాంఛ్‌ చేసిన ఫస్ట్‌ సాంగ్‌ మన ఊరిలో ఎవడ్రా ఆపేది సాంగ్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. కాగా ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే రెండో సాంగ్‌ కల కంటూ ఉంటే (Kala Kantu Unte) ప్రోమోను లాంఛ్ చేశారు. మేకర్స్‌ తాజాగా ఫుల్ లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ను విడుదల చేశారు.

హీరోహీరోయిన్ల మధ్య రొమాంటిక్‌ ట్రాక్‌తో సాంగ్ సాగుతోంది. కృష్ణకాంత్ రాసిన ఈ పాటను సార్థక్‌ కళ్యాణి, వైశ్‌ పాడారు. రంగబలి మూవీలో యుక్తి తరేజా హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. విలేజ్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌ స్టోరీతో వస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ఎస్‌ఎల్‌వీ సినిమాస్‌ బ్యానర్‌పై సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్నారు.

ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో సత్య, అనంత్‌ శ్రీరామ్‌, గోపరాజు రమణ, కల్యాణి నటరాజన్‌, శుభలేఖ సుధాకర్‌, మురళీ శర్మ, సప్తిగిరి, రాజ్‌ కుమార్‌ కసిరెడ్డి, భద్రం, శివనారాయణ, పీకే, పవన్, నోయెల్‌, రమేశ్ రెడ్డి, హరీష్‌ చంద్ర, బ్రహ్మాస్త్రి, ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం జులై 7న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.నాగశౌర్య మరోవైపు నారి నారి నడుమ మురారి, పోలీస్‌ వారి హెచ్చరిక సినిమాలు కూడా లైన్‌లో పెట్టాడు.

కల కంటు ఉంటే ఫుల్ లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌..

The feeling of being on top of the world with love ❤️#Rangabali second single #KalaKantuUnte out now ❤️‍🔥

▶️ https://t.co/GupZS3V18s

In cinemas on July 7th 💥💥@IamNagashaurya #YuktiThareja @PawanBasamsetti @pawanch19 @DivakarManiDOP @saregamasouth pic.twitter.com/T2C1zyAt24

— SLV Cinemas (@SLVCinemasOffl) June 19, 2023