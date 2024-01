January 4, 2024 / 03:17 PM IST

Kaathal The Core Movie | మలయాళ మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి, కోలీవుడ్ న‌టి జ్యోతిక ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టించిన తాజా చిత్రం ‘కాథల్ ది కోర్. ‘నాన్ పాకల్ నేరతు మాయక్కమ్’, ‘క్రిస్టోఫర్’, ‘కన్నూర్ స్క్వాడ్ వంటి బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ సినిమాల త‌ర్వాత మమ్ముట్టి న‌టించిన తాజా చిత్రమిది. స్వలింగ సంపర్కుల పట్ల (Homosexuals) సమాజం ప్రవర్తించే తీరును ఆధారంగా చేసుకుని జియో బేబి ఈ సినిమాను తెర‌కెక్కించ‌గా న‌వంబ‌ర్ 23న విడుద‌లైన ఈ చిత్రం పాజిటివ్ టాక్‌తో దూసుకుపోతూ బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద ఏకంగా రూ.150 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను సాధించింది. అయితే ఈ సినిమా ఎప్పుడు ఓటీటీలోకి వ‌స్తుందా ఎప్పుడెప్పుడు చూద్దామా అని ప్రేక్ష‌కులు ఎదురుచూస్తున్నారు ఈ క్రమంలోనే ప్రైమ్ వారికి గుడ్ న్యూస్ అందించింది.

ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ దిగ్గ‌జం అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో ఈ సినిమా ప్ర‌స్తుతం స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. అయితే ఇందులోనే చిన్న మెలిక ఉంది. ప్రైమ్‌లో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ అవుతుండ‌గా.. ఓవ‌ర్సీస్ ప్రేక్ష‌కుల‌కు మాత్ర‌మే రెంట‌ల్ విధానంలో అందుబాటులో ఉంచింది. ఇక ఇండియ‌న్ స్ట్రీమింగ్‌కు సంబంధించి త్వ‌ర‌లోనే ప్ర‌క‌టించ‌నున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది.

#KaathalTheCore Now Streaming In Tamil Telugu Malayalam Kannada Hindi In Overseas Prime Video Rental!

Coming soon in Jio Cinema for Free! (also in dubs) #Kathal#KathalTheCore#Kaathal

OTT pic.twitter.com/LwOYyROr8C

— SRS CA TV (@srs_ca_tv) January 4, 2024