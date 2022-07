July 5, 2022 / 05:05 PM IST

Kaali Movie Poster viral | ప్ర‌ముఖ ద‌ర్శ‌కురాలు లీనా మ‌ణిమేక‌లై వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. తాజాగా ఈమె రూపొందిస్తున్న డాక్యుమెంట‌రీ ఫిలిం ‘కాళీ’ పోస్ట‌ర్‌ను ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్ట్ చేసింది. ఈ పోస్ట‌ర్‌లో కాళీమాత గెట‌ప్‌లో ఉన్న న‌టి ఒక చేత్తో త్రిశూలం ప‌ట్టుకుని మ‌రో చేత్తో సిగిరెట్ తాగుతున్న‌ట్లు ఉంది. అంతే కాకుండా LGBT జెండాను కూడా చేత్తో ప‌ట్టుకున్న‌ట్లు పోస్ట‌ర్‌ను డిజైన్ చేశారు. లేటెస్ట్‌గా విడుద‌లైన ఈ పోస్ట‌ర్ క్ష‌ణాల్లో నెట్టింట వైర‌ల్‌గా మారింది.

దీనిపై నెటీజ‌న్లు తీవ్ర‌స్థాయిలో మండి ప‌డుతున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఆమెపై తీవ్ర స్థాయిలో ట్రోల్ చేయడం ప్రారంభించారు. ట్విట్టర్లో #arrestleenamanimekalai అనే హ్యాష్ ట్యాగ్ ను ట్రెండ్ చేయడం ప్రారంభించారు. హిందూవులమనోభావాలను దెబ్బతీశారని ఆరోపిస్తూ.. నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Super thrilled to share the launch of my recent film – today at @AgaKhanMuseum as part of its “Rhythms of Canada”

Link: https://t.co/RAQimMt7Ln

I made this performance doc as a cohort of https://t.co/D5ywx1Y7Wu@YorkuAMPD @TorontoMet @YorkUFGS

Feeling pumped with my CREW❤️ pic.twitter.com/L8LDDnctC9

— Leena Manimekalai (@LeenaManimekali) July 2, 2022