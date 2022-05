May 12, 2022 / 03:46 PM IST

టాలీవుడ్ (Tollywood) సూప‌ర్ స్టార్ బాబు (Mahesh Babu) అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్త‌న్న స‌ర్కారు వారి పాట (Sarkaru Vaari Paata) థియేట‌ర్ల‌లోకి రానే వ‌చ్చింది. ప‌ర‌శురాం (Parasuram) డైరెక్ష‌న్‌లో వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం అభిమానుల అంచ‌నాల‌కు ఏ మాత్రం త‌గ్గ‌కుండా దూసుకెళ్తోంది. మ‌హేశ్ త‌న మార్కు డైలాగ్‌, యాక్టింగ్‌తోపాటు ఇర‌గ‌దీసే డ్యాన్స్ తో అద‌ర‌గొట్టాడ‌ని అంటున్నారు సినీ జ‌నాలు.

ఇదిలా ఉంటే మ‌హేశ్ బాబు ఎలా చేశాడో ద‌ర్శ‌కేంద్రుడు రాఘ‌వేంద్ర‌రావు (K Raghavendra Rao) సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా తెలియ‌జేశారు. ఈ మేర‌కు ఓ ట్వీట్ చేశారు ఆయ‌న‌. సూప‌ర్ స్టార్ మ‌హేశ్ బాబు అదిరిపోయే విధంగా అద్బుతంగా నటించారు. స‌ర్కారు వారి పాట‌లో ఫంటాస్టిక్ కామెడీ టైమింగ్ ఉందంటూ కితాబిచ్చారు. చిత్ర‌యూనిట్ అంద‌రికి శుభాకాంక్ష‌లు అని ట్వీట్ చేశారు రాఘ‌వేంద్ర‌రావు. ద‌ర్శ‌క‌దిగ్గ‌జం ఇలా ట్వీట్ చేయ‌డంతో సినిమాకు మ‌రింత ప‌బ్లిసిటీ యాడ్ అయిన‌ట్టైంది.

మొత్తానికి మ‌హేశ్ మానియా బాక్సాపీస్ వ‌ద్ద ఎలా ఉండ‌బోతుందో మ‌రికొన్ని రోజులు ఆగితే తెలుస్తుంది. ఈ చిత్రంలో కీర్తిసురేశ్ (Keerthy Suresh) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో న‌టించింది.

Superstar @urstrulyMahesh delivered a superb and energetic performance with fantastic comic timing in #SarkaruVaariPaata

Congratulations to the entire team.

— Raghavendra Rao K (@Ragavendraraoba) May 12, 2022