October 5, 2022 / 01:38 PM IST

ఎన్టీఆర్ (Jr NTR), రాంచ‌ర‌ణ్ (Ram Charan) కాంబోలో తెర‌కెక్కిన‌ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్టు ఆర్ఆర్ఆర్ (RRR). ఎస్ఎస్ రాజ‌మౌళి (SS Rajamouli) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రం రిలీజైన‌ప్ప‌టి నుంచి ఏదోఒక విధంగా టాక్ ఆఫ్ ది ఇండ‌స్ట్రీగా నిలుస్తోంది. వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా రూ.1100 కోట్లకుపైగా వ‌సూళ్లు రాబ‌ట్టి..రికార్డులు సృష్టించిన ఆర్ఆర్ఆర్ ఇటీవ‌లే ప్ర‌పంచంలోనే అతిపెద్ద చైనీస్ ఐమాక్స్ థియేట‌ర్‌లో స్క్రీనింగ్ అయింది.

జ‌పాన్‌లో కూడా అక్టోబ‌ర్ 21న విడుద‌ల కానుంది. ఈ నేప‌థ్యంలో తార‌క్ ప్ర‌మోష‌న్స్‌లో పాల్గొంటున్నాడు. ఎన్టీఆర్ జ‌ప‌నీస్ మీడియాతో ముఖాముఖిలో పాల్గొన్న స్క్రీన్ షాట్‌ను ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేశాడు. సినిమాపై ఎన‌లేని అభిమానం, ఆద‌ర‌ణ చూపిస్తున్న ప్ర‌తీ ఒక్క‌రికి ధ‌న్య‌వాదాలు తెలియ‌జేశాడు. తాజా ట్వీట్‌తో రాజ‌మౌళి టీం జ‌పాన్‌లో కూడా మార్కెట్‌ను విస్త‌రించుకునేందుకు భారీ ప్ర‌మోష‌న్స్ కు ప్లాన్ చేసింద‌ని అర్థ‌మ‌వుతుంది.

ఎన్టీఆర్ త్వ‌ర‌లోనే కొర‌టాల శివ‌తో చేస్తున్న 30వ సినిమాను మొద‌లుపెట్ట‌నున్నాడు. ప్రీ ప్రొడ‌క్ష‌న్ ప‌నులు ఫుల్ స్పీడుమీదున్నాయి. రానున్న రోజుల్లో ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన మరిన్ని వివ‌రాలు బ‌య‌ట‌కు రానున్నాయి. ఆర్ఆర్ఆర్‌ను డీవీవీ ఎంట‌ర్‌టైన్ మెంట్స్ బ్యాన‌ర్‌పై సీనియ‌ర్ నిర్మాత డీవీవీ దాన‌య్య భారీ బ‌డ్జెట్‌తో తెర‌కెక్కించారు.

పీరియాడిక్ డ్రామా నేప‌థ్యంలో వ‌చ్చిన ఈ మూవీలో అల్లూరి సీతారామ‌రాజు పాత్ర‌లో రాంచ‌ర‌ణ్, కొమ్రంభీం పాత్ర‌లో ఎన్టీఆర్ న‌టించారు. బాలీవుడ్ భామ అలియాభ‌ట్, ఉక్రెయిన్ భామ ఒలీవియా మొర్రీస్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో న‌టించారు.

Reliving the experience of RRR with the Japanese media. Thanks for all the love and admiration. pic.twitter.com/DpZt0dsSzQ

— Jr NTR (@tarak9999) October 4, 2022