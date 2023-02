February 5, 2023 / 06:21 PM IST

హిట్టు, ఫ్లాపులతో సంబంధం లేకుండా బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ సినిమాలు చేస్తూ ఫుల్‌ బిజీగా ఉన్నాడు టాలీవుడ్ యువ హీరో సంతోష్‌ శోభన్‌. ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం శ్రీదేవి శోభన్‌ బాబు (Sridevi Shoban Babu). ప్రశాంత్ కుమార్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా నుంచి రెండో సాంగ్‌ ఝుమ్‌ ఝుమ్మంది లే (Jhum JhummandhiLe promo) ప్రోమోను లాంఛ్ చేశారు మేకర్స్‌. ఈ పాటను బల్లా విజయ్‌ కుమార్ రాయగా.. సాకేత్‌ కొమండూరి, మోహన భోగరాజు పాడారు.

ఫుల్‌ లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ను ఫిబ్రవరి 6న ఉదయం 11:11 గంటలకు లాంఛ్ చేయనున్నట్టు తెలియజేశారు మేకర్స్. గౌరీ జీ కిషన్ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి కమ్రాన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే చాలా రోజుల క్రితం విడుదలైన నిన్ను చూశాక లిరికల్‌ సాంగ్‌ను మ్యూజిక్ లవర్స్ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని గోల్డ్‌ బాక్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ బ్యానర్‌పై మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూతురు సుస్మిత కొణిదెల, విష్ణు ప్రసాద్‌ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.

గతేడాది లైక్‌ షేర్ అండ్‌ సబ్‌స్క్రైబ్‌ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు సంతోష్ శోభన్‌. 2023లో కళ్యాణం కమనీయం సినిమాతో అందరినీ పలుకరించాడు. ఈ రెండు సినిమాలు బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో ఆకట్టుకోలేకపోయాయి.

ఝుమ్‌ ఝుమ్మంది లే సాంగ్‌ ప్రోమో

Let's Begin the JATHARA Celebrations 🔥💃🕺

Here's #JhumJhummandhiLe promo, Get Ready to Vibe for full song from FEB 6th ❤️‍🔥🎧

