Jawan Movie | వీర లెవల్లో షారుఖ్‌ లుక్‌.. జవాన్‌ నుంచి అదిరిపోయే పోస్టర్‌ రిలీజ్‌..!

August 7, 2023 / 04:02 PM IST

Shah Rukh Khan | సరిగ్గా నెల రోజులకు ఈ పాటికి నార్త్‌, సౌత్‌ అని తేడాలేకుండా జవాన్‌ సినిమాతో థియేటర్‌లు దద్దరిల్లిపోతుంటాయి. ఇప్పటికే ఈ సినిమాపై వీర లెవల్లో అంచనాలున్నాయి. దానికి తోడు టీజర్‌, పాటలు ఇలా ప్రతీది అంతకంతకూ హైప్‌ పెంచుతూనే ఉన్నాయి. పైగా పఠాన్‌ వంటి అరివీర భయంకర హిట్ తర్వాత వస్తున్న సినిమా కావడంతో అందరిలోనూ అమితాసక్తి నెలకొంది. బాలీవుడ్‌ ట్రేడ్‌ అయితే పక్కా ఇది షారుఖ్‌కు మరో వెయ్యి కోట్ల బొమ్మ అని స్టేట్‌మెంట్స్ ఇచ్చేస్తున్నారు. నిజానికి పఠాన్‌లో అంత మ్యాటర్‌ లేకపోయినా.. ఒక్క షారుఖ్‌ క్రేజ్‌తోనే సినిమా కోట్లు కొల్లగొట్టింది. ఇక ఇప్పుడు ఆ క్రేజ్‌కు అట్లీ అదిరిపోయే కథను వండి విందుకు రెడీ చేస్తున్నాడు.

ఇదిలా ఉంటే తాజాగా చిత్రయూనిట్‌ ఈ సినిమా నుంచి సరికొత్త పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. టీజర్‌ చివరి షాట్‌లో గుండుతో కనిపించిన షారుఖ్‌ లుక్‌ను రిలీజ్‌ చేస్తూ.. నేను మంచోడినా, చెడ్డోడినా అనేది మరో ముప్పై రోజుల్లో తెలుస్తుంది అంటూ పోస్టర్‌కు క్యాప్షన్‌ ఇచ్చారు. చేతిలో గన్‌ పట్టుకుని గుండుతో ఉన్న షారుఖ్‌ లుక్‌ ఫ్యాన్స్‌ను మెస్మరైజ్‌ చేస్తుంది. అట్లీ ఈ సారి ఏదో గట్టిగానే ప్లాన్‌ చేసినట్లు తెలుస్తుంది. అట్లీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో విజయ్‌ సేతుపతి ప్రతినాయకుడిగా కనిపించనున్నాడు. షారుఖ్‌కు జోడీగా నయనతార నటించింది. ఇక ఇప్పటికే థియేట్రికల్‌, నాన్‌ థియేట్రికల్‌ హక్కులన్ని కలుపుకుని భారీ స్థాయిలో బిజినెస్‌ జరిగిందని, విడుదలకు ముందే సినిమాకు మూడొందల కోట్లు లాభాలు వచ్చాయని సమాచారం.

Ready to welcome Jawan in just a month?#1MonthToJawan #Jawan releasing worldwide on 7th September 2023, in Hindi, Tamil & Telugu. pic.twitter.com/Bw4K7CSbMG

— Red Chillies Entertainment (@RedChilliesEnt) August 7, 2023