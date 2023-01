Drunk And Drive | నాటు నాటు పాటతో జైపూర్‌ పోలీసుల వినూత్న అవగాహన..!

January 14, 2023 / 01:15 PM IST

Naatu Naatu | దర్శకధీరుడు రాజమౌళి తెరకెక్కించిన ప్రతిష్ఠాత్మక చిత్రం ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’. గతేడాది వచ్చిన ఈ చిత్రం చరిత్ర సృష్టించింది. భాషతో సంబంధం లేకుండా దూసుకెళ్తూ.. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కోట్లు వసూలు చేసింది. ఎన్నో అంతర్జాతీయ అవార్డులను సైతం సొంతం చేసుకుంది. ముఖ్యంగా ఈ చిత్రంలోని ‘నాటు నాటు..’ పాటకు విపరీతమైన క్రేజ్‌ వచ్చింది. ఇప్పటికే ఈ పాట ప్రపంచ చలన చిత్ర రంగంలో ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావించే ‘గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌’ అవార్డును (Golden Globe Awards) దక్కించుకుంది. ఆస్కార్‌ అవార్డుకు షార్ట్‌ లిస్ట్‌ అయింది. ప్రపంచాన్ని ఊపేస్తున్న ఈ పాటను జైపూర్‌ పోలీసులు వినూత్నంగా ఉపయోగిస్తున్నారు.

డ్రంక్ అండ్‌ డ్రైవ్‌కు వ్యతిరేకంగా ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేందుకు ఈ పాటను వినియోగిస్తున్నారు. పాటలో చరణ్‌, ఎన్టీఆర్‌ స్టెప్పులేస్తున్న ఫొటోపై ‘సే నోటు నోటు నోటు నోటు డ్రింకింగ్‌ వైల్‌ డ్రైవింగ్ (Say NoTo NoTo NoTo NoTo Drinking while Driving)‌’ అంటూ రాసుకొచ్చారు. ఈ ఫొటోను షేర్‌ చేసిన జైపూర్‌ పోలీసులు.. ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ చిత్రం గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌ విజయానికి సంకేతంగా గ్లాస్‌ పైకెత్తి చీర్స్‌ చెప్పండి. కానీ, ఆ గ్లాసు మన కారులో ఉండకుండా చూసుకోండి. మద్యం సేవించి డ్రైవింగ్ చేయడం నేరం’ అంటూ క్యాప్షన్‌ ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ వైరల్‌ అవుతోంది.

Raising a glass to RRR's Golden Globe win, but let's make sure it's not in our car.🙌🏻

Drinking and driving is a serious crime and can have tragic consequences.

Celebrate responsibly and make smart choices.💫 pic.twitter.com/fm8Wags2nt

— Jaipur Police (@jaipur_police) January 12, 2023