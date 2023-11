November 16, 2023 / 03:12 PM IST

Unni Mukundan | ‘జనతా గ్యారేజ్’, ‘భాగమతి’,‘యశోద’ వంటి చిత్రాలతో తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు మలయాళీ నటుడు ఉన్ని ముకుందన్ (Unni Mukundan). ఇక గతేడాది చివర్లో ఉన్ని న‌టించిన మాలికాపురం (Malikapuram) అనే చిత్రం చిన్న సినిమాగా విడుదలై సంచలన విజయం సాధించింది. 5 కోట్ల బడ్జెట్‌తో వ‌చ్చిన ఈ సినిమా వంద కోట్ల కలెక్షన్‌లు సాధించి రికార్డు సాధించింది. కాగా ఈ సినిమా ఇచ్చిన జోష్‌తో వ‌రుస సినిమాల‌ను లైన్‌లో పెడుతున్నాడు ఉన్ని. ఇప్ప‌టికే ‘మార్కో’ (Marco) చిత్రంలో న‌టిస్తున్న ఇత‌డు తాజాగా మ‌రో ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ చేశాడు. ఉన్ని న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘జై గ‌ణేష్’ (Jai Ganesh). రంజిత్ శంకర్ (Ranjith Sankar) ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా షూటింగ్ ఇటీవలే ప్రారంభం కాగా కేర‌ళలోని ఎర్నాకుళం పరిసర శ‌ర‌వేగంగా షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటుంది. ఈ క్ర‌మంలో సినిమాకు సంబంధించి మేక‌ర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ ఫ‌స్ట్ లుక్‌ పోస్టర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఇక ఈ పోస్ట‌ర్‌లో ఉన్ని ముకుందన్ వీల్ చైర్‌లో కూర్చుని కనిపించారు. ఇక ఈ సినిమాను 2024లో థియేటర్లలోకి తీసుకురానున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ వెల్ల‌డించారు. ఈ హై బడ్జెట్ యాక్షన్ మూవీని డ్రీమ్స్ ఎన్ బియాండ్‌తో కలిసి ఉన్నిముకుందన్ సొంత ప్రోడ‌క్ష‌న్ సంస్థ ఉన్నిముకుందన్ ఫిల్మ్స్‌ సంయ‌క్తంగా నిర్మిస్తుంది.

Drive. Thrive. Survive.

Presenting the first look of #JaiGanesh!

In theatres, Summer 2024! pic.twitter.com/gw5f9hn19n

— Unni Mukundan (@Iamunnimukundan) November 16, 2023