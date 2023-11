November 1, 2023 / 04:38 PM IST

Pippa Trailer | సైరాట్‌ సినిమాను రీమేక్‌ చేసి బాలీవుడ్‌లో బంపర్‌ హిట్టు కొట్టాడు షాహిద్‌ కపూర్ తమ్ముడు ఇషాన్ ఖట్ట‌ర్‌ (Ishan Khattar). ఆ తర్వాత ఖాలీ-పీలీ, ఫోన్‌ భూత్‌ వంటి డిఫరెంట్‌ టైప్‌ సినిమాలు చేసిన ప్రేక్షకులను పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోయాయి. ప్రస్తుతం ఈ కుర్ర హీరో పిప్పా(Pippa) అనే సినిమా చేస్తున్నాడు. మృణాల్ ఠాకూర్ (Mrunal Thakoor) హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుంది. ఎయిర్‌లిఫ్ట్ (Airlift) ఫేమ్ రాజా కృష్ణ మీనన్ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో ఈ సినిమా నేరుగా విడుద‌ల కానుంది. ఈ మూవీకి సంబంధించి ఇప్ప‌టికే ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు టీజ‌ర్ వ‌ద‌ల‌గా ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఆక‌ట్టుకున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి మేక‌ర్స్ ట్రైల‌ర్ విడుద‌ల చేశారు.

ఇక ఈ ట్రైల‌ర్ గ‌మ‌నిస్తే.. 1971 భారత్‌-పాకిస్థాన్‌ యుద్ధంలో శత్రువులను మట్టి కరిపించేందుకు భారత్‌కు కీలకంగా నిలిచిన యుద్ధట్యాంకు పిప్పా నేపథ్యంలో ఈ సినిమా రానుంది. ఇక ఇందులో బ్రిగేడియర్‌ బల్‌రామ్‌ సింగ్‌ మెహతా పాత్ర‌లో ఇషాన్ ఖట్ట‌ర్ క‌నిపించ‌నున్నాడు.

Pippa created history in 1971 and we can’t wait for you to hear its story#PippaOnPrime, November 10th#IshaanKhatter @mrunal0801 @priyanshu29 @Soni_Razdan @RajaMenon @RonnieScrewvala #SiddharthRoyKapur @arrahman @RSVPMovies @RoyKapurFilms @zeemusiccompany pic.twitter.com/eBz4GfzGRK

— prime video IN (@PrimeVideoIN) November 1, 2023