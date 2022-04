April 22, 2022 / 10:10 AM IST

బాక్సింగ్ లెజెండ్ మైక్ టైస‌న్ (Mike Tyson) కీల‌క పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న చిత్రం లైగ‌ర్ (Liger). టాలీవుడ్ (Tollywood) స్టార్ హీరో విజ‌య్ దేవ‌రకొండ (Vijay Deverakonda)-పూరీ (Puri Jagannadh) వ‌స్తోందీ క్రేజీ ప్రాజెక్టు. సెల‌బ్రిటీ అంటే మామూలుగానే ఫాలోయింగ్ బాగానే ఉంటుంద‌ని తెలిసిందే. అందులోనా వ‌ర‌ల్డ్ ఫేమ‌స్ సెల‌బ్రిటీ అంటే ఎలా ఉంటుంది. మైక్ టైస‌న్‌ను చూసిన ఓ వ్య‌క్తి చాలా ఎక్జ‌యిట్ అయ్యాడో..లేదంటో ఓవ‌రాక్ష‌న్ చేశాడో కానీ..మైక్ టైస‌న్‌కు కోప‌మొచ్చింది.

మైక్ టైస‌న్‌కొచ్చిన కోపం అత‌డిపై పిడిగుద్దులు విసిరేలా చేసింది. మైక్ టైస‌న్ విమానంలో వెళ్తుండగా..ఒక వ్య‌క్తి అత‌ని వెనుక సీట్ ద‌గ్గ‌ర మాట్లాడుతుంటే మ‌రో వ్య‌క్తి వీడియో తీస్తున్నాడు. అయితే ఆ ప్ర‌యాణికుడు కంటిన్యూగా అలానే చేసే స‌రికి మైక్ టైస‌న్‌కు కోప‌మొచ్చిన‌ట్టుంది. ఇంకేముంది త‌న రింగ్‌లోచూపించే పంచ్ ఆ ప్ర‌యాణికుడిపై చూపించాడు టైస‌న్‌.

Mike Tyson appears to beat up some fan that pissed him off while on a plane.

— Fight Scout (@FightScoutApp) April 21, 2022