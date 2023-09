SIIMA Awards -2023 | కోలీవుడ్ ఉత్తమ నటుడిగా కమల్ హాసన్.. ఉత్తమ నటిగా త్రిష..

September 17, 2023 / 08:07 AM IST

SIIMA Awards -2023 | సౌత్‌ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్‌ మూవీ అవార్ట్స్‌ – 2023 (SIIMA) వేడుక దుబాయ్‌ (Dubai) లో అట్టహాసంగా జరుగుతోంది. రెండు రోజులపాటు జరగనున్న ఈ వేడుక దుబాయ్‌లోని వరల్డ్‌ ట్రేడ్‌ సెంటర్‌లో 15వ తేదీన ఘనంగా ప్రారంభమైంది. మొదటిరోజు తెలుగు, కన్నడ స్టార్స్‌ హాజరుకాగా.. రెండో రోజు మలయాళీ, తమిళ స్టార్స్ కమల్ హాసన్, ఎస్ జె సూర్య, కుంచకో బోబన్, ప్రదీప్ రంగనాథం, లోకేష్‌ కానగరాజ్ త్రిష కృష్ణన్, మణిరత్నం, కళ్యాణి ప్రియదర్శిని, ఆర్ మాధవన్, జోనిత గాంధీ, వినీత్ శ్రీనివాసన్ సహా పలువురు స్టార్స్‌ పాల్గొని సందడి చేశారు.

కాగా, 2023 సంవత్సరానికి గానూ ఉత్తమ నటుడిగా తమిళంలో కమల్ హాసన్ (Kamal Hasan) అవార్డును అందుకున్నారు. విక్ర‌మ్ సినిమాకు గానూ కమల్ హాసన్‌కు ఈ అవార్డు వరించింది. ఇక పోన్నియ‌న్ సెల్వ‌న్ చిత్రానికి గానూ తమిళంలో ఉత్తమ నటిగా త్రిష (Trisha Krishanan) అవార్డు అందుకుంది.

తమిళ్ సైమా అవార్డ్స్‌ -2023 విజేతలు..

ఉత్తమ నటుడు : కమల్ హాసన్ (విక్రమ్ )

ఉత్తమ నటి : త్రిష కృష్ణన్ (పొన్నియిన్ సెల్వన్-1)

ఉత్తమ దర్శకుడు : లోకేష్‌ కనగరాజ్ (విక్రమ్ )

ఉత్తమ చిత్రం : పొన్నియిన్ సెల్వన్ – 1

ఉత్తమ నటుడు (క్రిటిక్స్‌) ఆర్ మాధవన్ (రాకెట్రీ-ది నంబి ఎఫెక్ట్)

ఉత్తమ నటి (క్రిటిక్స్‌) : కీర్తి సురేష్ (సాని కాయిదం)

ఉత్తమ విలన్‌: ఎస్.జె.సూర్య (డాన్)

ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడు: అనిరుధ్ రవిచందర్(విక్రమ్ )

ఉత్తమ సినిమాటోగ్రాఫర్ : రవి వర్మన్ (పొన్నియిన్ సెల్వన్-1)

ఉత్తమ ప‌రిచ‌య‌ నటుడు : ప్రదీప్ రంగనాథన్ (లవ్ టుడే)

ఉత్తమ ప‌రిచ‌య‌ నటి : అదితి శంకర్‌ (విరుమాన్‌)

ఉత్తమ ప‌రిచ‌య‌ దర్శకుడు: ఆర్ మాధవన్ ( రాకెట్రీ-ది నంబి ఎఫెక్ట్)

ఉత్తమ సహాయ నటి : వాసంతి (విక్రమ్)

ఉత్తమ సహాయ నటుడు : కాళీ వెంకట్ (గార్గి)

ఉత్తమ ప‌రిచ‌య‌ నిర్మాత : గౌతం రామచంద్రన్ (గార్గి)

ఉత్తమ హాస్య నటుడు : యోగి బాబు (లవ్ టుడే)

ఎక్స్‌ట్రార్డినరీ అచీవ్‌మెంట్ అవార్డు : మణిరత్నం

ఉత్తమ నేపథ్య గాయకుడు – : కమల్ హాసన్ ‘విక్రమ్’ (పాతాళ పాతాల)

ఉత్తమ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ : తోట తరణి (పొన్నియిన్ సెల్వన్-1)

