Spark | విక్రాంత్ స్పార్క్‌ నుంచి ఇది ఇది మాయా బ్యూటిఫుల్‌ సాంగ్‌ ప్రోమో

October 3, 2023 / 08:33 PM IST

Spark | విక్రాంత్ ‌(Vikrant) హీరోగా నటిస్తోన్న చిత్రం స్పార్క్‌ (Spark). అరవింద్‌ కుమార్‌ రవివర్మ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీలో రుక్సార్‌ ధిల్లాన్, మెహరీన్ కౌర్‌ ఫిర్జాదా (Mehreen Pirzada) ఫీ మేల్‌ లీడ్‌ రోల్స్‌లో నటిస్తున్నారు. స్పార్క్‌ ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ ఏమా అందం (YemaAndham) సాంగ్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. విక్రాంత్‌, రుక్సాన్‌ ధిల్లాన్‌ కాంబోలో వచ్చే ఈ బ్యూటీఫుల్ ట్రాక్‌ను సింగిల్ సెన్సేషన్‌ సిద్‌ శ్రీరామ్‌ పాడాడు.

మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ ఈ పాటను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఈ పాట నెట్టింట మంచి వ్యూస్‌ రాబడుతోంది. కాగా ముందుగా అందించిన అప్‌డేట్‌ ప్రకారం రెండో సింగిల్‌ ఇది ఇది మాయా సాంగ్‌ idhi idhiMaya song ప్రోమోను లాంఛ్ చేశారు. అనంత్‌ శ్రీరామ్‌ రాసిన ఈ పాటను హేశమ్ అబ్దుల్‌ వహబ్‌, శ్రేయా ఘోషల్‌ పాడారు. తాజా ప్రోమోతో ఈ సినిమాకు మలయాళ కంపోజర్‌ హేశమ్‌ అబ్ధుల్‌ వహబ్‌ అద్భుతమైన ఆల్బమ్‌ రెడీ చేసినట్టు అర్థమవుతోంది.

స్పార్క్‌ చిత్రంలో నాజర్‌, వెన్నెల కిశోర్‌, షాయాజీ షిండే, సుహాసినీ మణిరత్నం, శ్రీకాంత్‌, కిరణ్‌ అయ్యంగార్‌, అన్నపూర్ణమ్మ ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తుండగా.. గురు సోమసుందరం విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రానికి డైరెక్టర్‌ అరవింద్‌ కుమార్‌ రవివర్మ సినిమాటోగ్రాఫర్‌గా కూడా పనిచేస్తుండటం విశేషం. స్పార్క్‌ డెఫ్‌ ఫ్రాగ్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతోంది.

