November 28, 2023 / 01:37 PM IST

Animal Movie | ఇండియ‌న్ సినీ ఇండ‌స్ట్రీ మొత్తం ప్ర‌స్తుతం ఒకే సినిమా జపం చేస్తుంది. ఆ చిత్ర‌మే యానిమల్. ఈ సినిమా పేరు అనౌన్స్ చేసిన దగ్గర నుంచి ప్ర‌తి అప్‌డేట్ సంచ‌ల‌నం సృష్టించాయి. బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణబీర్ కపూర్(Ranbir kapoor) హీరోగా నటిస్తున్న ఈ సినిమాకు టాలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇక అర్జున్‌ రెడ్డి త‌ర్వాత సందీప్ డైరెక్ష‌న్‌లో తెర‌కెక్కుతున్న మూవీ కావ‌డంతో ఆడియెన్స్‌ ఏ రేంజ్‌లో అంచనాలు పెట్టుకుంటారో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. పైగా ఈ సినిమాలో రణబీర్ కపూర్ వైలెంట్ మోడ్‌లో కనిపిస్తుండటంతో జనాల్లో కాస్త క్యూరియాసిటీ పెరిగింది. ఇక హిందీతో పాటు తెలుగులోనూ ఈ సినిమాను డిసెంబర్‌ 1న గ్రాండ్‌ లెవల్లో రిలీజ్‌ చేస్తున్నారు.

అయితే సినిమా ప్ర‌మోష‌న్స్‌లో భాగంగా చిత్రబృందం హైదరాబాద్‌లో ప్రెస్‌మీట్‌ నిర్వహించింది. ఇక ఈ ప్రెస్‌మీట్‌లో రణబీర్ కపూర్ మాట్లాడుతూ.. ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేశాడు. నేను న‌టించిన ఏ మూవీ ప్ర‌మోష‌న్స్‌లో భాగంగా లేదా సహజంగా అయిన నాకు హైదరాబాద్ రావడం అంటే చాలా ఇష్టం. సావరియా మూవీకి నా తొలి ఆటోగ్రాఫ్ ఇక్కడే ఇచ్చాను. నాకు ఇది సెకండ్ హోమ్ లాంటిది. నేను నిజంగా తెలుగు రాష్ట్రాల దత్త పుత్రుడిని కావాలని అనుకుంటున్నాను. నన్ను ఆశీర్వదించండి అని రణ్‌బీర్ చెప్పుకొచ్చాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతుంది.

I really want to be the adopted son of both the Telugu states, says Ranbir Kapoor at #Animal Press Meet in Hyderabad. pic.twitter.com/TD05LFyVBF

