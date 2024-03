Anupama Parameswaran | పాత్రలతో ప్రయోగాలు చేస్తున్నా: టిల్లు 2పై అనుపమ పరమేశ్వరన్

March 19, 2024 / 03:07 PM IST

Anupama Parameswaran | ప్రేమమ్‌ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైంది మలయాళీ ముద్దుగుమ్మ అనుపమ పరమేశ్వరన్‌. ఆ తర్వాత తెలుగులో యువ హీరోలతో కలిసి నటిస్తూ సూపర్ హిట్స్‌ ను ఖాతాలో వేసుకుంది. కొంతకాలంగా యువతను ఆకట్టుకునే కొత్తదనంతో కూడిన కథలను ఎంచుకుంటూ సక్సెస్‌ ట్రాక్‌పై వెళ్తోంది. ఈ భామ ప్రస్తుతం టాలీవుడ్ యువ హీరో సిద్దు జొన్నలగడ్డ (Siddu Jonnalagadda) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న టిల్లు 2 (Tillu Square)లో ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే.

డోనరుడా ఫేం మల్లిక్‌రామ్ (Mallik Ram) డైరెక్ట్‌ చేస్తున్న ఈ మూవీ మార్చి 29న విడుదల కానుంది. ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా OhMyLily సాంగ్‌ను లాంఛ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా అనుపమపరమేశ్వరన్‌ మాట్లాడుతూ.. టిల్లు స్వ్కేర్‌ మనసు, ఆత్మ లిలీ. నేను అలాంటి క్రేజీ రోల్‌ను తిరస్కరించేంత పిచ్చి అమ్మాయిని కాదు. నా అభిమానులు టిల్లు 2ను ప్రేమిస్తారు. సిద్దుతో పనిచేయడాన్ని చాలా ఎంజాయ్ చేశా. నేనిప్పటివరకు చేసిన అత్యంత ప్రత్యేకమైన పాత్రల్లో ఇది కూడా ఒకటి. గత మూడేండ్లుగా నేను పాత్రలతో ప్రయోగాలు చేస్తున్నానంటూ చెప్పుకొచ్చింది అనుపమపరమేశ్వరన్‌ . ఇప్పటికే షేర్ చేసిన టిల్లు 2 గ్లింప్స్‌ సినిమాపై సూపర్ హైప్‌ క్రియేట్ చేస్తుండగా.. టికెటే కొనకుండా, రాధికా రాధికా పాటలు నెట్టింట హల్ చల్‌ చేస్తున్నాయి.

సిద్దు, అనుపమ పరమేశ్వరన్‌ ట్యాక్సీ రైడ్‌ సీన్‌తో షురూ అయిన గ్లింప్స్ వీడియోలో.. టిల్లుకు బర్త్‌ డే విషెస్‌ చెప్పిన హీరోయిన్..గతేడాది నీ పుట్టినరోజు నువ్వెక్కడున్నావ్‌ అని అడుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఫస్ట్ పార్టు సీన్లను మరోసారి చూడొచ్చు. మేం మా ఫ్రెండ్స్ అంతా కలిసి సినిమా చూసినం. నల్లమల ఫారెస్ట్‌.. నల్లచీర..ఏ ఫిలిం బై రాధిక.. ఏవో పాత జ్ఞాపకాలు నావి.. పాతయే గానీ తీపియైతే కావు.. అని సిద్దు చెబుతున్న డైలాగ్స్ ఇంప్రెసివ్‌గా సాగుతూ సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతున్నాయి.

సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ ఫార్చూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్ బ్యానర్‌తో అసోసియేట్‌ అవుతూ నిర్మిస్తోన్న ఈ మూవీకి రామ్‌ మిర్యాల సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో మురళీధర్ గౌడ్‌, ప్రణీత్ రెడ్డి ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

Tillu’s Heartbreak Anthem is setting hearts on fire! ❤️‍🔥#OhMyLilly 💔 Lyric video from #TilluSquare is TRENDING now on #YouTube 🤩

– https://t.co/M9ABYs1Aqn

Lyrics by ‘STAR BOY’ #Siddu & #RaviAnthony

An @achurajamani Musical 🎹

🎤 @Sreeram_singer @anupamahere @MallikRam99… pic.twitter.com/FgLySIbhU9

— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) March 19, 2024