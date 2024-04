April 17, 2024 / 03:16 PM IST

Sree Vishnu | సినిమా సినిమాకు కొత్తదనంతో కూడిన కథలను ఎంచుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నాడు శ్రీవిష్ణు (Sree Vishnu). ఇటీవలే కంటెంట్‌ను నమ్మి సినిమాలు చేసే ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ ఇటీవలే కామెడీ డ్రామా ఓం భీమ్‌ బుష్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్‌గా నిలిచింది. నిర్మాతలకు కాసుల వర్షం కురిపించింది. తాజాగా మరో ఆసక్తికర అప్‌డేట్‌తో మూవీ లవర్స్‌తోపాటు అభిమానులను ఖుషీ చేస్తున్నాడు.

కొత్త సినిమా ప్రకటించాడు శ్రీవిష్ణు. ఎస్‌వీ 17 (SV17) వేట ఇప్పటికే కొనసాగుతోంది.. సస్పెన్స్‌గా శ్రీవిష్ణు ఎస్‌వీ 17గా రాబోతున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌ అనౌన్స్‌మెంట్‌ వీడియోలో.. శ్రీవిష్ణు క్రైం న్యూస్‌, క్రిమినల్స్‌ను నోటీస్‌ బోర్డుపై పెట్టడం చూడొచ్చు. వేట ఇప్పటికే కొనసాగుతోంది అంటూ ఆసక్తికరంగా కట్‌ చేసిన గ్లింప్స్‌ ఇప్పుడు నెట్టింటిని షేక్ చేస్తోంది. బాబీ కొల్లి, కోన వెంకట్‌ నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీ ఛిల్‌ అండ్ థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్‌తో సాగనున్నట్టు గ్లింప్స్‌తో అర్థమవుతోంది. పాపులర్ తెలుగు సిరీస్‌ అమృతం ద్వితీయం నిర్మించిన లైట్‌ బాక్స్‌ మీడియా, పిక్చర్‌ పర్‌ఫెక్ట్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది.

హుస్సేన్ షా కిరణ్‌ డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ చిత్రంలో రెబా మోనికా జాన్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. కాలభైరవ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తుండగా.. విద్యాసాగర్‌, శ్రీకర్‌ ప్రసాద్‌ సినిమాటోగ్రఫీ, ఎడిటింగ్‌ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మరిన్ని వివరాలపై రానున్న రోజుల్లో క్లారిటీ ఇవ్వనున్నారు మేకర్స్‌.

శ్రీవిష్ణు SV17 గ్లింప్స్‌..

.@sreevishnuoffl‘s next seems like an investigative thriller 🔥#SV17 takes off under @Lightboxoffl and #PicturePerfectEntertainment‘s banner 💥💥

A @HussainShaKiran Directorial 🎬@Reba_Monica @kaalabhairava7 @sreekar_prasad @vidya7sagar @SunnyGunnam @VKC001 @vamsikaka pic.twitter.com/ihsGtT6fyY

— Pulagam Chinnarayana (@PulagamOfficial) April 17, 2024