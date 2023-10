October 22, 2023 / 11:45 AM IST

Pinky Roshan | బాలీవుడ్ (Bollywood) హ్యాండ్‌సమ్‌ హీరో హృతిక్ రోష‌న్ త్వ‌ర‌లోనే స్పిరిట్‌ ఆఫ్‌ ఫైటర్ ‌(Spirit Of Fighter)తో అంద‌రికీ వినోదాన్ని పంచేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు. అయితే ఈ రోజు హృతిక్ రోష‌న్‌కు చాలా ప్ర‌త్యేకమైనది. హృతిక్ త‌ల్లి పింకీ రోషన్ పుట్టిన‌రోజు (Pinky Roshan) నేడు. ఈ సంద‌ర్బంగా అమ్మ‌కు పుట్టిన‌రోజు శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేస్తూ ట్వీట్ చేశాడు హృతిక్ రోష‌న్.

”నిజంగా నువ్వు నవ్వాలనుకుంటే.. నీ బాధను భరించి దానితో ఆడుకోవడం నేర్చుకో అని ఒకప్పుడు చార్లీ చాప్లిన్ అన్నాడు. కానీ అమ్మా, ఇది నేను మీ నుంచి నేర్చుకున్నాను. నా సూపర్‌మామ్‌కు 70వ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. మీలాంటి వారు ఎవరూ లేరు. మీ పై ప్రేమ‌ను వ్య‌క్త‌ప‌రిచేందుకు ఒక్క‌రోజు చాల‌దు. ఎల్ల‌ప్పుడూ మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తూనే ఉంటా అంటూ హృతిక్ ట్వీట్ చేశాడు. దీనితో పాటు ఇక వీడియో విడుద‌ల చేశాడు. ఈ వీడియోలో హృతిక్ మామ్ డ్యాన్స్ చేస్తుండ‌గా.. అందరూ రండి.. చప్పట్లు కొట్టండి అంటూ ఉంది.

Chaplin said “ to truly laugh , learn to take your pain and play with it “

Mama, this I learn from you 🙂

Happy 70th birthday my Supermom! There isn’t anyone like you !

Here’s to an adventure that has only just begun !! I love you ❤️

C’mon everybody !!! Clap your hands… pic.twitter.com/thOE84eRp8

— Hrithik Roshan (@iHrithik) October 22, 2023