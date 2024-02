February 1, 2024 / 03:27 PM IST

Brahmanandam | తెలుగు ఇండస్ట్రీ అల్ టైమ్ గ్రేట్ కమెడియన్స్‌లో బ్రహ్మానందం ఒక‌డు. ఈతరం ప్రేక్షకులకు, ఆయనకు విడదీయరాని అనుబంధం ఉంది. ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా సినిమాలు చేయలేకపోయినా సోషల్ మీడియాలో మాత్రం ఎప్పుడూ సందడి చేస్తూనే ఉంటాడు. ప్రత్యక్షంగా ఆయన కనిపించకపోయినా మీమ్స్ రూపంలో ఎప్పుడు ప్రేక్షకులకు అందుబాటులో ఉంటున్నాడు. అయితే ఈ లెజెండరీ కమెడియన్ పుట్టిన‌రోజు నేడు. ఈ సంద‌ర్భంగా సినీ ప్ర‌ముఖుల‌తో పాటు రాజ‌కీయ నాయ‌కులు, అభిమానులు ఆయ‌న‌ శుభాకాంక్ష‌లు తెలుపుతున్నారు. ఇక పుట్టిన‌రోజు సంద‌ర్భంగా బ్రహ్మీ న‌టిస్తున్న కొత్త సినిమా అప్‌డేట్ ఒక‌టి వ‌చ్చింది. అయితే ఇందులో ఏముంది అంటారా.. ఇందులోనే ఉందండి అస‌లు విష‌యం.

బ్రహ్మానందం తాజాగా ఒక తెలుగు – నేపాలీ సినిమా చేస్తున్నాడు. హరిహర అధికరి, నీతా దుంగన ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్న ఈ చిత్రంలో బ్రహ్మానందం, ప్రదీప్ రావత్ ముఖ్య పాత్రల్లో న‌టిస్తున్నారు. నేడు బ్రహ్మానందం పుట్టిన‌రోజు సందర్భంగా టైటిల్ అనౌన్స్ చేస్తూ మేక‌ర్స్ బ్రహ్మానందం ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ చేశారు. ఇక ఈ సినిమాకు ‘హ్రశ్వ దీర్ఘ'(Hrashwo Deergha) అనే టైటిల్‌ను ఫిక్స్ చేశారు. బ్రహ్మానందం న‌టిస్తున్న తొలి నేపాలీ సినిమా ఇది. నీతా ఫిలిం బ్యాన‌ర్‌లో రానున్న ఈ సినిమాకు చంద్ర పంత్ దర్శకత్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం శ‌రవేగంగా షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటుండ‌గా ఈ చిత్రాన్ని 2024 సెప్టెంబర్ 27న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ వెల్ల‌డించారు.

Happy Birthday #Brahmanandam Sir 🎉

NEW POSTER of upcoming New Nepali Movie: HRASHWO DEERGHA / ह्रस्व दीर्घ 🎬️

IN CINEMAS : Asoj 11th, 2081/ 27th september 2024 all over the World 📽️

Producer:#neetadhungana

Story:#hariharadhikari

Director:#chandrapant pic.twitter.com/hdXiGfhv4U

— Movie Mania Nepal (@MovieManiaNepal) February 1, 2024