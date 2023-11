Hi Nanna | ‘హాయ్ నాన్న’ థర్డ్ సింగిల్ రిలీజ్ టైం ఫిక్స్.. ఎప్పుడంటే?

November 3, 2023 / 06:30 PM IST

Hi Nanna | టాలీవుడ్ న్యాచురల్‌ స్టార్ నాని (Nani) న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం హాయ్‌ నాన్న (Hi Nanna). నాని 30 (Nani 30)గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాతో శౌర్యువ్ ద‌ర్శ‌కుడిగా ప‌రిచ‌యం అవుతున్నాడు. టాలీవుడ్ భామ, సీతారామం ఫేం మృణాళ్‌ ఠాకూర్ (Mrunal Thakoor) ఈ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి గ్లింప్స్‌తో పాటు ఫ‌స్ట్ సింగిల్, సెకండ్ సింగిల్‌ల‌ను లాంఛ్ చేయగా.. ప్రేక్ష‌కుల నుంచి విప‌రీత‌మైన స్పంద‌న వ‌చ్చింది. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ థ‌ర్డ్ సింగిల్ అమ్మాడి సాంగ్‌ను న‌వంబ‌ర్ 04న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించారు.

అయితే ఈ సాంగ్‌పై చిత్ర‌బృందం మ‌రో అప్‌డేట్ ఇచ్చింది. ఈ సాంగ్‌ను రేపు మధ్యాహ్నం 3:30 గంట‌ల‌కు హైదరాబాద్‌లోని బిర్లా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ (BITS)లో లాంచ్ చేయ‌నున్న‌ట్లు తెలిపింది. ఇక గురువారం ఈ సాంగ్‌కు సంబంధించిన ప్రోమోను విడుదల చేయ‌గా.. ‘ప్రాణం అల్లాడి పొద అమ్మాడి’ అంటూ సాగిన ఈ ప్రోమోలో నానిని, మృణాల్ టచ్ చేస్తున్న స్టిల్ చాలా అందంగా ఉంది. చూస్తుంటే ఈ జోడీ మధ్య అద్భుతమైన కెమిస్ట్రీ వర్కవుట్ అయినట్లు కనిపిస్తోంది.

The FEVER is on for the celebration of LOVE ❤️

Join us for a grand celebration of #Ammaadi with the #HiNanna team tomorrow at 3:30PM 🤩

📍 BITS, Hyderabad #Maiyal #Andhaaju #Melleishtam #Pyaralaage #HiNannaOnDec7th #HiPapa #HiPapaOnDec7th

Natural 🌟 @NameIsNani… pic.twitter.com/SlMsdY0NTG

