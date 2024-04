April 10, 2024 / 11:09 AM IST

Goud Saab | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఫ్యామిలీ నుంచి మ‌రో వారసుడు ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్ర‌భాస్ త‌మ్ముడు విరాజ్ రాజ్ హీరోగా గౌడ్ సాబ్ (Goud Saab) అనే మూవీ తెర‌కెక్క‌బోతుంది. ఈ సినిమాతో టాలీవుడ్ డ్యాన్స్ మాస్ట‌ర్ భీమ్లా నాయ‌క్ ఫేమ్ గ‌ణేష్ మాస్ట‌ర్ ద‌ర్శ‌కుడిగా ప‌రిచ‌యం అవుతున్నాడు. శ్రీ పాద ఫిలిమ్స్ బ్యాన‌ర్‌పై ఈ సినిమా తెర‌కెక్కుతుండ‌గా.. ఈ ప్రాజెక్ట్ బుధ‌వారం హైదరాబాద్‌లో పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభమైంది. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి స్టార్ ద‌ర్శ‌కుడు సుకుమార్ క్లాప్ కొట్టి టైటిల్‌ను ఆవిష్కరించారు. ఈ సంద‌ర్భంగా సుకుమార్ మాట్లాడుతూ.. గణేష్‌ మాస్టర్‌ నుంచి కథ విన్నానని, పూర్తిగా నచ్చిందని ఇది ఖచ్చితంగా బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుందని సుకుమార్‌ తెలిపాడు. ఈ సినిమా అవుట్ అండ్ అవుట్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ అని ఇందులో మంత్రముగ్ధులను చేసే ప్రేమకథ ఉంటుందని ద‌ర్శ‌కుడు తెలిపాడు.

ఈ సినిమాతో గీత రచయిత వెంగీ సంగీత దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నాడు. మల్లీశ్వరి సమర్పణలో శ్రీపాద ఫిలింస్ బ్యానర్‌పై ఎస్‌ఆర్ కళ్యాణమండపం రాజు, కల్వకోట వెంకట రమణ, కాటారి సాయికృష్ణ కార్తీక్‌లు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించనున్నారు. త్వ‌ర‌లోనే ఈ మూవీకి సంబంధించి మ‌రిన్ని వివరాలు వెల్ల‌డించ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ తెలిపారు.

Here’s the POWERFUL title poster of #ShreePaadaFilms PROD NO.1 titled as #GoudSaab 🎬

Launched by maverick director #Sukumar garu at Today’s Pooja Ceremony✨

⭐️ing #ViratRaj

Written & Directed by @GaneshMasterOff#Malleswari presents

Produced by: #SRKalyanamandapamRaju,… pic.twitter.com/oLDbLjgEWH

— Ramesh Bala (@rameshlaus) April 10, 2024