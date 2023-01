Vijay Antony | విజయ్‌ ఆంటోనీ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు.. పుకార్లపై క్లారిటీ

January 19, 2023 / 04:40 PM IST

బిచ్చగాడు సినిమాతో తెలుగు, తమిళ ప్రేక్షకుల్లో మంచి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్నాడు విజయ్ ఆంటోనీ (Vijay Antony). ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్ ప్రస్తుతం బిచ్చగాడు 2 చేస్తున్నాడు. అయితే ఇటీవలే మలేషియా సమీపంలోని లంగ్‌కావి దీవి (langkawi)లో షూటింగ్‌లో భాగంగా జెట్ స్కై విమానంలో వెళ్లే సీన్లు చిత్రీకరిస్తున్న సమయంలో విజయ్‌ ఆంటోనీకి గాయాలైన విషయం తెలిసిందే.

విజయ్‌ ఆంటోనీకి భారీ ప్రమాదం జరిగిందంటూ సోషల్ మీడియాలో వార్తలు హల్‌ చల్‌ చేస్తున్నాయి. విజయ్‌ ఆంటోనీకి జరిగింది స్వల్ప ప్రమాదమేనని ఆయన సన్నిహిత వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. విజయ్‌ ఆంటోనీ నడుము భాగంలో స్వల్ప గాయం కాగా.. ప్రస్తుతం ఆ గాయం నుంచి కోలుకుని తన పని తాను చేసుకుంటున్నారు. షూటింగ్‌ వాయిదా పడ్డది. విజయ్‌కు పెద్ద ప్రమాదం జరిగినట్టు వస్తున్న వార్తల్లో నిజం లేదు. ఆయన ప్రస్తుతం ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. బుధవారం సాయంత్రం చెన్నైకి చేరుకున్నారని సమాచారం.

గాయాల నుంచి విజయ్‌ ఆంటోనీ త్వరగా కోలుకుంటున్నారని మీతో పంచుకోవడం సంతోషంగా ఉంది. లంగ్‌కావి (మలేషియా)ఆస్పత్రిలో వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నారు. ఆయన త్వరలోనే కుటుంబసభ్యులతో కలిసి చెన్నైకి వెళతారని డాక్టర్ ధనంజయన్‌ రెండు రోజుల క్రితమే ఓ ట్వీట్ కూడా చేశారు.

Happy to share that @vijayantony is fast recovering from the accident injury. He is under observation at the hospital at #Langkawi & his family has reached and with him. They will take a call to bring him to Chennai soon.

Let's pray for his speedy recovery & back in action 🙏

— Dr. Dhananjayan BOFTA (@Dhananjayang) January 17, 2023