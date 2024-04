Heeramandi | డిజిటల్ ప్రీమియర్ డేట్ ఫిక్స్ చేసుకున్న సంజయ్‌ లీలా భన్సాలీ ‘హీరామండి’

April 6, 2024 / 01:34 PM IST

Heeramandi: The Diamond Bazaar | బాలీవుడ్‌ దర్శకుడు సంజయ్‌ లీలా భన్సాలీ గురించి ప్ర‌త్యేక ప‌రిచ‌యం అవ‌సరం లేదు. దేవదాస్, గంగూబాయి కతియావాడి, బాజీరావ్ మస్తానీ, రామ్ లీలా వంటి చిత్రాల‌తో బాలీవుడ్‌లో త‌న‌కంటూ ప్ర‌త్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. పీరియాడిక్‌ డ్రామా, యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌, ప్రేమకథలు ఇలా జాన‌ర్ ఏదైనా కానీ తనదైన చిత్రాలతో ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తుంటాడు. అయితే భన్సాలీ మొద‌టిసారిగా నిర్మాత‌గా మారి ఒక వెబ్ సిరీస్ తెర‌కెక్కిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ సిరీస్‌తోనే డిజిటల్ ఫ్లాట్ ఫామ్‌లోకి అడుగు పెడుతున్నారు భన్సాలీ. ఇక ఈ వెబ్ సిరీస్ పేరు హీరామండి: ది డైమండ్ బజార్(Heeramandi: The Diamond Bazaar). ఈ చిత్రానికి భన్సాలీతో పాటు విభు పూరి, మితాక్షర కుమార్ సంయుక్తంగా దర్శకత్వం వ‌హిస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు గ్లింప్స్ విడుద‌ల చేయ‌గా. ఆడియ‌న్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది.

ఇదిలావుంటే.. తాజాగా ఈ వెబ్ సిరీస్‌కు సంబంధించి స్ట్రీమింగ్ తేదీని నిర్వ‌హాకులు అనౌన్స్ చేశారు. ఈ సిరీస్‌ను 2024 మే 01 నుంచి ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ వేదిక నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ప్రీమియర్ కానుంది. ఈ సిరీస్ క‌థ విష‌యానికి వ‌స్తే.. ఇండిపెండెన్స్‌కు ముందు పాకిస్తాన్ లాహోర్‌లో ఉన్న వేశ్యల జీవితాల ఆధారంగా ఈ సిరీస్ రానున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది.

