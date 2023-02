February 28, 2023 / 01:53 PM IST

NTR | ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ వేదికలపై ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ హవా నడుస్తుంది. ఇటీవలే గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌ అవార్డు అందుకుని చరిత్ర సృష్టించిన ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ ఇప్పుడు ఆస్కార్‌ రేసుకు సిద్ధమైంది. బెస్ట్‌ ఒరిజినల్‌ సాంగ్‌ కేటగిరిలో ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ నుంచి నాటు నాటు పాట ఆస్కార్‌ ఫైనల్‌ నామినేషన్స్‌లో చోటు దక్కించుకుంది. ఈ అవార్డుల ప్రధానోత్సవం మార్చి 12న జరుగనుంది. ఇక ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఆర్‌ఆర్ఆర్‌ హాలీవుడ్‌ క్రిటిక్స్ ఆసోసియేషన్‌(హెచ్‌సీఏ) అవార్డుల్లో ఏకంగా 5 అవార్డులను ట్రిపుల్‌ఆర్‌ గెలుచుకుంది. బ్లాక్‌పాంథర్‌, టాప్‌గన్‌, బ్యాట్‌మ్యాన్‌, ది వుమెన్‌ కింగ్‌ వంటి హాలీవుడ్‌ సినిమాలను వెనక్కి నెట్టి ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ విజేతగా నిలిచింది.

ఇక ఈ అవార్డుల ప్రధానోత్సవానికి దర్శకుడు రాజమౌళితో పాటు రామ్‌చరణ్‌, కార్తికేయ, ఎమ్‌.ఎమ్‌ కీరవాణి, కే.కే సెంథిల్‌కుమార్‌ హాజరయ్యారు. కానీ తారక్‌ మాత్రం ఈ కార్యక్రమానికి వెళ్లలేడు. దాంతో తారక్‌ అభిమానులు హెచ్‌సీఏను ట్యాగ్‌ చేస్తూ ఎన్టీఆర్‌ను పిలవలేదా? అంటూ పోస్ట్‌లు పెట్టారు. కాగా తాజాగా హెచ్‌సీఏ ఈ ట్వీట్స్‌పై స్పందించింది. తారక్‌ రాకపోవడానికి కారణాలను తెలిపింది. ఈ అవార్డుల కార్యక్రమానికి తారక్‌ను పిలిచామని, కానీ తారక్‌ ఇండియాలో ఓ సినిమా షూటింగ్‌ కారణంగా రాలేకపోయాడని హెచ్‌సీఏ తెలిపింది. అంతేకాకుండా తన సోదరుడు తారకరత్న మరణించడంతో షూటింగ్‌ కూడా నిలిపివేశారని వెల్లడించింది. అయితే త్వరలోనే ఈ అవార్డును ఎన్టీఆర్‌కు అందజేస్తామని, మీ అందరి ప్రేమాభిమానాలకు ధన్యవాదాలు అంటూ ట్వీట్‌ చేసింది. దీంతో ఎన్టీఆర్‌ హెచ్‌సీఏ అవార్డుల కార్యక్రమానికి వెళ్లకపోవడంపై ఫ్యాన్స్‌కు ఫుల్‌ క్లారిటీ వచ్చేసింది.

Dear RRR fans & supporters,

We did invite N. T. Rama Rao Jr. to attend the #HCAFilmAwards but he is shooting a new film in India.

He will be receiving his awards from us shortly.

Thank you for all your love and support.

Sincerely,

The Hollywood Critics Association

— Hollywood Critics Association (@HCAcritics) February 27, 2023