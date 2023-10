Has Sampuranesh Babu Done Justice To The Role Of Yogi Babu In Martin Luther King

Martin Luther King | తమిళ హాస్యనటుడు యోగిబాబు (Yogibabu) నటించిన చిత్రం ‘మండేలా’ (Mandela). ఇప్పుడీ సినిమాని తెలుగులో సంపూర్ణేష్‌బాబు (Sampoornesh Babu) ప్రధాన పాత్రలో ‘మార్టిన్‌ లూథర్‌ కింగ్‌’ (‌Martin Luther King)గా రీమేక్ చేశారు.

October 27, 2023 / 05:49 PM IST

Martin Luther King | ప్రేక్షకులు కథ బాగుంటే ఏ భాష చిత్రాన్నైనా ఆదరిస్తుంటారు. అలా కొన్ని సినిమాలు రీమేక్‌గా తెరపైకి వచ్చి సందడి చేస్తుంటాయి. తమిళ హాస్యనటుడు యోగిబాబు (Yogibabu) నటించిన చిత్రం ‘మండేలా’ (Mandela). సినిమాకి అక్కడ మంచి స్పందనే లభించింది. ఇప్పుడీ సినిమాని తెలుగులో సంపూర్ణేష్‌బాబు (Sampoornesh Babu) ప్రధాన పాత్రలో ‘మార్టిన్‌ లూథర్‌ కింగ్‌’ (‌Martin Luther King)గా రీమేక్ చేశారు. పూజ కొల్లూరు దర్శకురాలు.

‘కేరాఫ్‌ కంచరపాలెం’ దర్శకుడు వెంకటేశ్‌ మహా ఈ సినిమాకు క్రియేటివ్‌ ప్రొడ్యూసర్‌గా వ్యవహరించాడు. ఈ శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ సినిమాకి మంచి స్పందనే లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా సంపూర్ణేష్‌బాబు నటనకు మంచి మార్కులు వేస్తున్నారు. ఈ సినిమాని సెట్స్ పైకి తీసుకెళ్ళినపుడు అసలు యోగిబాబు పాత్రకు సంపూర్ణేష్‌బాబు న్యాయం చేయగలడా అని మాట్లాడుకున్నారు. కానీ సినిమా చూసిన తర్వాత ప్రేక్షకులు సంపూ సహజమైన నటనని మెచ్చుకుంటున్నారు.

ఇప్పటివరకూ స్పూఫ్ కామెడీలతో అలరించిన సంపూ.. ‘మార్టిన్‌ లూథర్‌ కింగ్‌’ గా భావోద్వేగాలని చక్కగా పలికించాడని,ఈ చిత్రంతో తను మరోసారి కొత్తగా ప్రేక్షకులకు పరిచయమయ్యాడని అంటున్నారు. మొత్తానికి మండేలా రిమేక్ రూపంలోసంపూర్ణేష్‌బాబుకు గుర్తుండిపోయే పాత్రే దక్కిందని చెప్పాలి.

