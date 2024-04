April 20, 2024 / 01:10 PM IST

Harom Hara | హీరో సుధీర్‌బాబు (Sudheer Babu) న‌టిస్తున్న తాజా యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ ‘హరోంహర’(Harom Hara). ‘ది రివోల్ట్‌’ అనేది ఉపశీర్షిక. ఈ సినిమాకు జ్ఞానసాగర్‌ ద్వారక దర్శకత్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. మాళవికా శర్మ కథానాయికగా న‌టిస్తుంది. సుమంత్‌ జి.నాయుడు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే ఈసినిమా నుంచి టీజ‌ర్‌తో పాటు పాట‌లు విడుద‌ల చేయ‌గా ఆక‌ట్టుకున్నాయి. అయితే తాజాగా ఈ సినిమా షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించింది. త్వరలోనే థియేటర్లలో సుబ్రహ్మణ్యం మాస్ సంభవం సుసేందుకు సిద్ధంగా ఉండండి అంటూ చిత్ర‌యూనిట్ రాసుకోచ్చింది.

సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని పూజించే సమయంలో ఎక్కువగా ‘హరోం హర’ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తుంటారు. ట్యాగ్‌లైన్‌లో చెప్పినట్టుగానే ఈ సినిమాలో తిరుగుబాటు అనేది ఉంటుంద‌ని ద‌ర్శ‌కుడు వెల్ల‌డించాడు. ఇక ఈ సినిమా క‌థ విష‌యానికి వ‌స్తే.. 1989 నాటి చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం నేపథ్యంలో జరిగిన కథాంశంతో వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా రానుంది.. ఈ మూవీలో మాళవిక, సునీల్ ర‌వి కాలే, కేజీఎఫ్ ఫేమ్ ల‌క్కీ ల‌క్ష్మ‌ణ్, అర్జున్ గోవిందా కీల‌క పాత్ర‌ల్లో క‌నిపించ‌నున్నారు. ఇక ఈ సినిమాలో సుధీర్‌బాబు కుప్పం యాసలో అల‌రించ‌నున్న‌ట్లు తెలిపాడు.

It’s a WRAP 💥💥

The entire shooting of #HaromHara wrapped up & theatres will be on fire soon⚡️

త్వరలోనే థియేటర్లలో సుబ్రహ్మణ్యం మాస్ సంభవం సుసేకి సిద్ధంగా ఉండండా!❤️‍🔥

Stay tuned for exciting updates🔥@isudheerbabu @ImMalvikaSharma @gnanasagardwara @SumanthnaiduG @chaitanmusic… pic.twitter.com/VyqYJbE4PE

— Ramesh Bala (@rameshlaus) April 20, 2024