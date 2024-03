March 26, 2024 / 10:21 AM IST

Prakash Raj | నటుడిగా, నిర్మాతగా, దర్శకుడిగా, టీవీ ప్రజెంటర్‌గా.. మరోవైపు రాజకీయ వేత్తగా కొనసాగుతూ భారత చలన చిత్ర పరిశ్రమలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్నాడు విలక్షణ నటుడు ప్రకాశ్‌రాజ్‌ (Prakash Raj). క్యారెక్టర్‌ ఆర్టిస్టుగా, లీడ్‌ రోల్‌, నెగెటివ్‌ రోల్, విలన్‌గా.. వచ్చిన పాత్రేదైనా సరే ఆ పాత్రకు ప్రాణం పోయడం ఈ మల్టీ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌కు వెన్నతో పెట్టిన విద్య. బెంగళూరుకు చెందిన ప్రకాశ్‌ రాజ్‌ తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీ ప్రేక్షకులకు పెద్దగా ఇంట్రడక్షన్‌ అవసరం లేని నటుడు.

ఆయా భాషల్లో సినిమాలు చేస్తూ.. తన పాత్రకు తానే డబ్బింగ్‌ చెప్పుకుంటూ మూవీ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తుంటాడు ప్రకాశ్‌రాజ్‌. మూడు దశాబ్దాలకుపైగా సినీ కెరీర్‌లో ఎన్నో అవార్డులు, రివార్డులు, సత్కారాలతో కోట్లాదిమంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న విలక్షణ నటుడికి పెద్ద ఎత్తున పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షల వర్షం కురిపిస్తున్నారు మూవీ లవర్స్‌, ఫాలోవర్లు, శ్రేయోభిలాషులు, అభిమానులు. తెలుగులో పాన్‌ ఇండియా ప్రాజెక్టులు పవన్‌ కల్యాణ్ నటిస్తోన్న ఓజీ, అల్లు అర్జున్‌ నటిస్తోన్న పుష్ప ది రూల్‌, జూనియర్ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న దేవర చిత్రాల్లో కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నాడు. తమిళం, కన్నడలో ఒక్కో సినిమా చేస్తుండగా.. ఈ మూవీస్‌ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్‌ దశలో ఉన్నాయి.

సినిమాలతో వినోదాన్ని అందించడమే కాకుండా సామాజిక కార్యక్రమాల్లో కూడా చురుకుగా పాల్గొంటారు ప్రకటించారు. తెలంగాణ మహబూబ్‌నగర్‌లోని కొండారెడ్డిపల్లి గ్రామాలతోపాటు, కర్ణాటక చిత్రదుర్గ జిల్లాలోని బండ్లర హట్టిని దత్తత తీసుకున్నాడు ప్రకాశ్ రాజ్‌. అంతేకాదు #justasking అంటూ ఎప్పటికపుడు ఆయా ప్రభుత్వాల తీరును ప్రశ్నిస్తూ వార్తల్లో నిలుస్తుంటాడు ప్రకాశ్‌రాజ్‌.

బర్త్‌ డే విషెస్‌ ఇలా..

