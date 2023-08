Happy Birthday To Hansika Motwani

Hansika Motwani | హ్యాపీ బర్త్‌ డే టు హన్సికా మోత్వానీ.. ట్రెండింగ్‌లో స్టిల్స్‌

Hansika Motwani | హీరోయిన్‌గా మొదటి సినిమాకే బెస్ట్ ఫీ మేల్ డెబ్యూగా ఫిలిం ఫేర్ అవార్డు అందుకుంది ముంబై చిన్నది హన్సికా మోత్వానీ (Hansika Motwani). దశాబ్దమున్నర కాలానికిపైగా ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్‌ఫుల్‌గా కెరీర్‌ను కొనసాగిస్తూ.. సూపర్ ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్‌ సంపాదించుకున్న హన్సిక పుట్టినరోజు నేడు.

August 9, 2023 / 05:48 PM IST

బర్త్‌ డే సందర్భంగా తమ అభిమాన నటికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు ఫాలోవర్లు, ఫ్యాన్స్. మరోవైపు కోస్టార్లు, ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులు ఈ ముద్దుగుమ్మకు విషెస్‌ అందిస్తున్నారు. ప్రొఫెషనల్ కమిట్‌మెంట్స్‌తో బిజీగా ఉండే హన్సిక టైం దొరికితే హాలీడే ట్రిప్‌ ప్లాన్ వేస్తుంటుంది. బర్త్‌ డే వెకేషన్‌లో భాగంగా హన్సికా ప్రస్తుతం టర్కీలో చక్కర్లు కొడుతున్నట్టు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్‌ చేసిన స్టిల్స్ చెబుతున్నాయి.

రీసెంట్‌గా యూరప్‌ ట్రిప్‌లో ఛిల్ అవుట్ అవుతున్న ఫొటోలతోపాటు పలు సందర్భాల్లో దిగిన ఫొటోలు కొన్ని నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. హన్సిక వివాహం ఆమె ప్రియుడు సోహైల్‌ కథూరియా (Sohael Khaturiya)తో గతేడాది డిసెంబర్‌ 4న గ్రాండ్‌గా జరిగిన విషయం తెలిసిందే. హన్సిక తెలుగులో 105 Minutes, My Name Is Shruthi చిత్రాల్లో నటిస్తోంది. తమిళంలో నటిస్తోన్న నాలుగు సినిమాలు చిత్రీకరణ దశలో ఉన్నాయి.

టర్కీలో హన్సిక షికారు ఇలా..