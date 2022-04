April 20, 2022 / 03:44 PM IST

టాలీవుడ్ (Tollywood) స్టార్ హీరో మ‌హేశ్ బాబు (Mahesh Babu) త్వ‌ర‌లోనే స‌ర్కారు వారి పాట (Sarkaru Vaari Paata) తో అంద‌రికీ వినోదాన్ని పంచేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు. ఈ రోజు మ‌హేశ్ బాబు చాలా ప్ర‌త్యేకమైన రోజు. మ‌హేశ్‌ త‌ల్లి ఇందిరా దేవి పుట్టిన‌రోజు (Indira Devi birthday) నేడు. ఈ సంద‌ర్బంగా అమ్మ‌కు పుట్టిన‌రోజు శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేస్తూ ట్వీట్ చేశాడు మ‌హేశ్ బాబు. అమ్మ‌కు పుట్టిన‌రోజు శుభాకాంక్ష‌లు. మీ ఆశీర్వాదాలున్నందుకు ధ‌న్య‌వాదాలు..మీ పై ప్రేమ‌ను వ్య‌క్త‌ప‌రిచేందుకు ఒక్క‌రోజు చాల‌దు. ఎల్ల‌ప్పుడూ మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తూ..అంటూ ట్వీట్ చేశాడు.

సోఫాలో కూర్చొని పెట్‌తో స‌ర‌దాగా ఉన్న‌ప్పుడు తీసిన ల‌వ్ ల‌వ్ లీ స్టిల్‌ను ట్విట‌ర్ లో షేర్ చేశాడు మ‌హేశ్. ఈ పొటో ఇపుడు నెట్టింట్లో హ‌ల్ చ‌ల్ చేస్తోంది. త‌మ అభిమానహీరో మాతృమూర్తి ఇందిరాదేవికి మ‌హేశ్ బాబు అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేస్తున్నారు. ప‌రశురాం డైరెక్ష‌న్‌లో వ‌స్తున్న స‌ర్కారు వారి పాట ప్రాజెక్టు చివ‌రి సాంగ్ షూటింగ్‌తో బిజిగా ఉంది.

Happy birthday Amma ♥️ Thank you for being the blessing you are. One day is never truly enough! Love you always 🤗🤗🤗 pic.twitter.com/92aqNPmUQR

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) April 20, 2022