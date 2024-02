February 2, 2024 / 03:52 PM IST

Hanuman Movie | టాలీవుడ్ లేటెస్ట్ సెన్సేషన్ ప్రశాంత్‌వర్మ (Prashanth Varma) దర్శకత్వంలో వ‌చ్చిన తాజా చిత్రం ‘హనుమాన్‌’. తేజ సజ్జా కథానాయకుడిగా న‌టించిన ఈ చిత్రం సంక్రాంతి కానుక‌గా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చి బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర సంచలనాలు సృష్టిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. జ‌న‌వ‌రి 12న విడుద‌లైన ఈ చిత్రం ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు వ‌ర‌ల్డ్‌వైడ్‌గా రూ.275 కోట్లకు పైగా వ‌సూళ్లు రాబ‌ట్టి రూ.300 కోట్ల క్ల‌బ్‌లోకి దూసుకుపోతుంది. ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ సినిమా అరుదైన రికార్డు అందుకుంది.

ఈ సినిమా సంక్రాంతి కానుక‌గా విడుద‌లై బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అందుకున్న విష‌యం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ చిత్రం ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ఏ మూవీ న‌మోదు చేయ‌ని మ‌రో అరుదైన రికార్డును అందుకుంది. 92 ఏళ్ల తెలుగు సినిమా చ‌రిత్ర‌లో ‘ఆల్​ టైమ్ సంక్రాంతి బ్లాక్​బస్టర్’​గా ‘హనుమాన్‌’ చరిత్ర సృష్టించింది. ఈ విషయాన్ని నిర్మాణ సంస్థ ప్రైమ్​షో ఎంటర్​టైన్​మెంట్ అధికారికంగా ట్విట్టర్​లో షేర్​ చేసింది.

#HanuMan has etched his legacy in TFI❤️‍🔥 pic.twitter.com/TdJVEpPeWL

— Prasanth Varma (@PrasanthVarma) February 2, 2024