Guntur Kaaram Movie | గుంటూరు కారం ‘ఓ మై బేబీ’ రొమాంటిక్ సాంగ్ ప్రోమో వచ్చేసింది

December 11, 2023 / 04:39 PM IST

Guntur Kaaram Movie | టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, స్టార్ డైరెక్ట‌ర్ త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న తాజా చిత్రం ‘గుంటూరు కారం'(Guntur Kaaram). శ్రీలీల కథానాయిక. హారిక అండ్‌ హాసిని క్రియేషన్స్‌ పతాకంపై ఎస్‌.రాధాకృష్ణ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. సంక్రాంతికి విడుదలవుతున్న భారీ అంచనాలున్న సినిమాల్లో ‘గుంటూరు కారం’ ఒక‌టి. మహేశ్‌ – త్రివిక్రమ్‌ శైలి మాస్‌ అంశాలతో ఈ చిత్రం రూపొందుతోంది. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి దమ్‌ మసాలా బిర్యానీ.. ఎర్ర కారం… అర కోడి అంటూ ఫ‌స్ట్ సింగిల్‌ను విడుద‌ల చేయ‌గా.. ఈ పాట సోషల్ మీడియాను ఒక ఊపు ఊపుతుంది. అయితే తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ సెకండ్ సింగిల్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

గుంటూరు కారం నుంచి సెకండ్ సింగిల్ ఓ మై బేబీ సాంగ్ ప్రోమోను చిత్రబృందం విడుద‌ల చేసింది. ”అమ్ము.. ర‌మ‌ణ గాడు గుర్తు పెట్టుకో గుంటూరు వస్తే పనికొస్తది.. ఓ మై బేబీ” అంటూ ఈ ప్రోమో సాగింది. ఇక ఈ సాంగ్ చూస్తే.. రొమాంటిక్ మెలోడి అని తెలుస్తుంది. ఈ పాటను శిల్పా రావు ఆలపించగా.. రామజోగయ్య శాస్త్రి లిరిక్స్ అందించారు. థమన్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు. మ‌రోవైపు ఈ సాంగ్ ఫుల్ వెర్ష‌న్‌ను డిసెంబ‌ర్ 13న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర యూనిట్ ప్ర‌క‌టించింది.

Here’s a blissful melody with a blistering Coffee! ☕💞

Swing along with #OhMyBaby ❤️ ~ Promo out now – https://t.co/CjJCb3MKMq

Full song will be out on 13th December. 🎵

A @MusicThaman Musical 🎹🥁

✍️ @ramjowrites

🎤 @shilparao11#GunturKaaram SUPER 🌟 @urstrulyMahesh… pic.twitter.com/oWnLEwEJAj

— Aditya Music (@adityamusic) December 11, 2023