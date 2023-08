Guntur Kaaram | సూపర్ స్టార్ బర్త్‌ డే స్పెషల్.. మాతో జాయిన్ అవ్వండి

August 8, 2023 / 08:48 PM IST

Guntur kaaram | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో మహేశ్ బాబు (Mahesh Babu) అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న రోజు రానే వచ్చింది. మరికొన్ని గంటల్లో (ఆగస్టు 9న) మహేశ్‌ బాబు పుట్టినరోజు జరుపుకోనున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో అభిమానులు సెలబ్రేషన్స్‌కు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. సూపర్ స్టార్ మహేశ్‌ బాబు నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం గుంటూరు కారం. త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్‌ (Trivikram Srinivas) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. హారికా అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌లో తెరకెక్కుతుంది.

సూపర్ స్టార్ బర్త్‌ డే సందర్భంగా ఆగస్టు 9న మిడ్‌నైట్‌ 12:06 గంటలకు (12:06 am) సూపర్ స్టార్ బర్త్‌ డే చేస్తున్నాం. మాతో జాయిన్ అవ్వండి.. అంటూ గుంటూరు కారం హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ను జోడించింది హారికా అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌ . ఎస్‌ఎస్‌ఎంబీ 28 (SSMB 28) ప్రాజెక్ట్‌గా వస్తోన్న ఈ చిత్రం షూటింగ్ దశలో ఉంది. బర్త్‌ డే నేపథ్యంలో మేకర్స్‌ ఏదైనా కొత్త అప్‌డేట్‌ ఇస్తారేమో చూడాలంటున్నారు సినీ జనాలు.

గుంటూరు కారం చిత్రంలో శ్రీలీల ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తుండగా.. మీనాక్షి చౌదరి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని హారికా అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై ఎస్‌ రాధాకృష్ణ (చినబాబు) నిర్మిస్తున్నారు. ఎస్‌ థమన్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. గుంటూరు కారం మాస్‌ స్ట్రైక్‌ అభిమానులను ఇంప్రెస్‌ చేస్తూ.. సినిమాపై అంచనాలు అమాంతం పెంచేస్తోంది.

అతడు, ఖలేజా చిత్రాల తర్వాత మహేశ్‌ బాబు, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్‌ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న మూడో సినిమా కావడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. గుంటూరు కారం 2024 జనవరి 13న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. గుంటూరు కారం నెక్ట్స్‌ షెడ్యూల్‌ షూటింగ్‌ త్వరలోనే షురూ కానుంది. ఈ షెడ్యూల్ కోసం హైదరాబాద్‌లో రెండు భారీ సెట్స్‌ వేసినట్టు సమాచారం‌.

ఈ సెట్స్‌ నిర్మాణం కోసం ఏఎస్ ప్రకాశ్ నేతృత్వంలో భారీ మొత్తాన్ని వెచ్చించినట్టు సమాచారం. మహేశ్ బాబు మరోవైపు త్వరలోనే ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి దర్శకత్వంలో చేయబోతున్న ఎస్‌ఎస్‌ఎంబీ 29ను కూడా లాంఛ్ చేయనున్నట్టు కూడా వార్తలు రాగా.. అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.

