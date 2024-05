Gunasekhar | గుణశేఖర్ కొత్త సినిమా ప్రకటనకు ముహూర్తం ఖరారు

May 27, 2024 / 06:41 PM IST

Gunasekhar | టాలీవుడ్ టాలెంటెడ్‌ దర్శకుల జాబితాలో టాప్‌లో ఉంటాడు గుణశేఖర్‌ (Gunasekhar). చివరగా హిస్టారికల్ రొమాంటిక్ డ్రామా శాకుంతలం సినిమాతో ప్రేక్షకులను పలుకరించాడు. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ మూవీ డిజాస్టర్‌ టాక్ తెచ్చుకుంది. ఈ సినిమా విడుదలైన తర్వాత చాలా కాలానికి గుణశేఖర్‌ మళ్లీ వార్తల్లో నిలిచాడు. గుణశేఖర్‌ తన కొత్త సినిమాకు సంబంధించిన అప్‌డేట్‌ అందించాడు.

రేపు ఉదయం 11 గంటలకు సినిమా విశేషాలు తెలియజేయనున్నట్టు చెప్పాడు. మీ అందరి కోసం ఓ ఎక్జయిటింగ్ అప్‌డేట్ వేచి ఉంది. తాజా టాక్ ప్రకారం హోం బ్యానర్ గుణ టీం వర్క్స్‌పై ఈ సినిమాను తెరకెక్కించబోతున్నాడు. ఈ నేషనల్ అవార్డు విన్నింగ్ డైరెక్టర్ కాంపౌండ్ నుంచి నెక్ట్స్‌ ఎలాంటి సినిమా రాబోతుందోనని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు సినీ జనాలు.

గుణశేఖర్‌ ఎక్జయిటింగ్ అప్‌డేట్..

An exciting announcement is coming your way at 11AM tomorrow!#GunaaTeamWorks pic.twitter.com/XEbuei0fOr

— Gunaa Teamworks (@GunaaTeamworks) May 27, 2024