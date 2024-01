Golden Globe Awards | గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌ అవార్డ్స్‌… స‌త్త‌చాటిన ‘ఓపెన్‌హైమర్‌’

January 8, 2024 / 11:14 AM IST

Golden Globe Awards | ప్రపంచ చలన చిత్ర రంగంలో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావించే 81వ ‘గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌’ (Golden Globe) అవార్డుల ప్రదానోత్సవం ఆదివారం (జనవరి 7) రాత్రి అమెరికాలోని లాస్ ఏంజిల్స్ లో అట్టహాసంగా జ‌రిగాయి. ఇక ఈ అవార్డుల్లో హాలీవుడ్ చిత్రం ‘ఓపెన్‌హైమర్‌’ సత్తా చాటింది. ఏకంగా నాలుగు విభాగాలలో అవార్డులు గెలుచుకుంది. ఈ సినిమాకు ఉత్తమ నటుడిగా (సిలియన్‌ మర్ఫీ), ఉత్తమ దర్శకుడిగా (క్రిస్టఫర్‌ నోలన్‌), ఉత్త‌మ సహాయ నటుడిగా (రాబర్ట్ డౌనీ జూనియర్), ఉత్త‌మ‌ ఒరిజినల్ స్కోర్ (లుడ్విగ్ గోరాన్సన్) కేటగిరిల్లో ఓపెన్‌హైమర్‌ అవార్డులు గెలుచుకుంది. క్రిస్టఫర్‌ నోలన్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో హాలీవుడ్ న‌టుడు సిలియన్ మర్ఫీ ప్రధాన పాత్రలో నటించారు. ఇక ఉత్త‌మ న‌టి విభాగంలో కిల్లర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ మూన్ (Killars Of the Flower Moon)సినిమాలో న‌ట‌న‌కు గాను లిలీ గ్లాడ్‌స్టోన్ కు ఈ అవార్డు దక్కింది.

మ‌రోవైపు గ‌తేడాది బెస్ట్ ఒరిజినల్ సాంగ్ విభాగంలో ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ లోని ‘నాటు నాటు’ పాటకు పురస్కారం ద‌క్క‌గా.. ఈ సంవ‌త్స‌రం బార్బీ(Barbie) మూవీలోని వాట్ వాజ్ ఐ మేడ్ ఫర్ (What Was I Made For) సాంగ్ గెలుచుకుంది. లాస్ ఏంజిల్స్ లో జ‌రిగిన ఈ అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో హాలీవుడ్ ప్ర‌ముఖులు పాల్గొని సందడి చేశారు.

