July 3, 2024 / 11:37 AM IST

GOAT Movie | త‌మిళ అగ్ర క‌థానాయకుడు దళపతి విజయ్ (Thalapathy Vijay) హీరోగా న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘ది గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్’ (GOAT). ఈ సినిమాకు వెంకట్ ప్రభు (Venkat Prabhu) దర్శకత్వం వహిస్తుండ‌గా.. ప్రశాంత్‌, ప్రభుదేవా, స్నేహ, లైలా, యోగిబాబు మిక్ మోహన్‌, జయరాం, కన్నడ స్టార్ హీరో కిచ్చా సుదీప్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను సెప్టెంబ‌ర్ 05న వ‌రల్డ్ వైడ్‌గా విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. ఇక విడుద‌ల తేదీ ద‌గ్గ‌ర ప‌డుతుండ‌టంతో ప్ర‌మోష‌న్స్ మొద‌లుపెట్టింది చిత్ర‌బృందం. ఇప్ప‌టికే మూవీ నుంచి ఫ‌స్ట్ గ్లింప్స్ విడుద‌ల చేయ‌గా.. సాలిడ్ రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. అయితే తాజాగా మూవీ నుంచి సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చాడు ద‌ర్శ‌కుడు వెంక‌ట్ ప్ర‌భు.

ఈ సినిమా విజువ‌ల్ ఎఫెక్ట్స్ ప‌నుల కోసం హాలీవుడ్ టెక్నీషియన్స్ ప‌ని చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. అయితే తాజాగా ఈ మూవీకి సంబంధించి పోస్ట్ ప్రోడ‌క్ష‌న్ ప‌నులు శ‌ర‌వేగంగా పూర్తవుతున్న‌ట్లు దర్శకుడు వెంకట్ ప్రభు తెలిపారు. అలాగే వీఎఫ్‌ఎక్స్ స్టూడియో ముందు తాను ఉన్న ఫొటోను సోష‌ల్ మీడియాలో పంచుకున్నాడు. ఇక ఏజీఎస్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ ప్రొడక్షన్‌ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని కల్పతి ఎస్ అఘోరం నిర్మిస్తున్నాడు. మీనాక్షి చౌదరి, వైభవ్, ప్రేమి అమరెన్, యుగేంద్రన్ త‌దిత‌రులు కీల‌క పాత్ర‌లు పోషిస్తున్నారు.

“#TheGreatestOfAllTime Post production works going in full swing”⌛🔥

– Director VenkatPrabhu via his Instagram pic.twitter.com/yUHgGRDMNh

— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) July 2, 2024