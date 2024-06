June 3, 2024 / 02:38 PM IST

Gangs of Godavari | టాలీవుడ్ న‌టుడు మాస్ కా దాస్ విశ్వ‌క్ సేన్ చాలారోజుల త‌ర్వాత హిట్ కొట్టాడు. ఆయ‌న ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో తెర‌కెక్కిన తాజా చిత్రం ‘గ్యాంగ్స్‌ ఆఫ్‌ గోదావరి. కృష్ణచైతన్య ద‌ర్శ‌క‌త్వం వహించిన ఈ సినిమాను సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యాన‌ర్‌పై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయిసౌజన్య నిర్మించారు. ఈ చిత్రం శుక్రవారం ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చి ప్ర‌స్తుతం థియేటర్లలో సంద‌డి చేస్తుంది. పాజిటివ్ రెస్పాన్స్‌తో దూసుకుపోతున్న ఈ సినిమా ఫ‌స్ట్ డే రికార్డ్స్ క‌లెక్ష‌న్స్ సాధించిన విష‌యం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ చిత్రం మూడు రోజుల్లో బ్రేక్ ఈవెన్‌ను కూడా పూర్తి చేసుకున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ తెలిపారు. ఈ చిత్రం లేటెస్ట్ క‌లెక్ష‌న్లు చూసుకుంటే మూడు రోజుల్లో రూ.16 కోట్లు వసూలు చేసినట్లు ప్ర‌క‌టించారు. దీంతో విశ్వ‌క్ చాలా రోజుల త‌ర్వాత‌ మంచి హిట్ కొట్టాడ‌ని ఫ్యాన్స్ సంబ‌రాలు చేసుకుంటున్నారు.

#GangsOfGodavari had a BLOCKBUSTER weekend at the box-office, grossed over 𝟏𝟔.𝟐 𝐂𝐑 in 3 Days!

