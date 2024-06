June 1, 2024 / 12:30 PM IST

Gangs of Godavari First Day Collections | టాలీవుడ్ న‌టుడు మాస్ కా దాస్ విశ్వ‌క్ సేన్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో తెర‌కెక్కిన తాజా చిత్రం ‘గ్యాంగ్స్‌ ఆఫ్‌ గోదావరి. కృష్ణచైతన్య ద‌ర్శ‌క‌త్వం వహించిన ఈ సినిమాను సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యాన‌ర్‌పై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయిసౌజన్య నిర్మించారు. ఈ చిత్రం శుక్రవారం ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చి ప్ర‌స్తుతం థియేటర్లలో సంద‌డి చేస్తుంది. పాజిటివ్ రెస్పాన్స్‌తో దూసుకుపోతున్న ఈ సినిమా ఫ‌స్ట్ డే రికార్డ్స్‌ను మేక‌ర్స్ తాజాగా ప్ర‌క‌టించారు. ఈ మూవీ ఫ‌స్ట్ డే బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద రూ.8.2 కోట్లు వ‌సూళ్లు చేసిన‌ట్లు తెలిపారు. ఇక రానున్న రెండు రోజులు వీకెండ్ కావడంతో ఈ క‌లెక్ష‌న్స్ మ‌రింత పెరిగే అవ‌కాశం ఉంది.

ఈ సినిమా క‌థ విష‌యానికి వ‌స్తే.. హీరోది గోదావరిలోని ఓ లంకగ్రామం. పేరు లంకల రత్నాకర్‌(విశ్వక్‌సేన్‌). వృత్తి దొంగతనం. జీవితంలో ఎలాగైనా ఎదగాలనేది ఇతని లక్ష్యం. దానికోసం ఎందర్నయినా బురిడీ కొట్టించేస్తుంటాడు. ఆ ఏరియాలో.. నానాజీ(నాజర్‌), దొరస్వామిరాజు(గోపరాజు రమణ)ల ఆధిపత్యపోరు నడుస్తుంటుంది. వీరిలో దొరస్వామిరాజు ఆ ప్రాంత ఎమ్మెల్యే. దాంతో ఎలాగొలా దొరస్వామిరాజు పంచన చేరతాడు రత్నాకర్‌. నిదానంగా ఆ వర్గంలో కీలకంగా మారతాడు. ఆ తర్వాత ఆ వర్గానికే నాయకుడవుతాడు. దొరస్వామితోనే పోటీకి దిగి ఎమ్మెల్యే కూడా అవుతాడు. ఇక అక్కడ్నుంచి రత్న ఎలా మారాడు? నానాజీ కూతురు బుజ్జి(నేహాశెట్టి)తో ప్రేమలో ఎలా పడ్డాడు? రత్నాకర్‌కీ, రత్నమాలకీ ఉన్న సంబంధం ఏంటి? ఈ ప్రశ్నలకు సమధానమే మిగిలిన కథ.

