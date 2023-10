Gadar-2 Movie | అప్పుడే ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న గదర్‌-2 సినిమా.. స్రీమింగ్‌ ఎప్పుడంటే?

October 5, 2023 / 01:19 PM IST

Gadar-2 Movie | ఈ ఏడాది బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్‌ బస్టర్‌లలో గదర్‌-2 ఒకటి. రిటైర్‌మెంట్‌కు దగ్గరలో ఉన్న సన్నీ డియోల్ రూ.500 కోట్లు కొల్లగొట్టే సినిమాలో భాగం అవుతాడని బహుశా ఆయన కూడా ఊహించి ఉండడు. ఎప్పుడో సోలో హీరోగా మార్కెట్ కోల్పోయిన సన్నీ డియోల్‌ ఇలా ఊహకందని రేంజ్‌లో ఖాన్‌, కపూర్‌ల సినిమాలను బ్రేక్‌ చేస్తూ సంచలన రికార్డులు నెలకొల్పాడు. బి.సి సెంటర్‌ల ప్రేక్షకులను మెప్పించగలిగితే ఆ సినిమా కలెక్షన్‌లు ఏ రేంజ్‌లో ఉంటాయో గదర్‌-2 నిరూపించింది. సినిమా రిలీజై నెలలు గడుస్తున్న ఇంకా కొన్ని చోట్ల గదర్‌ గర్జనే వినిపిస్తుంది. జవాన్‌ ముందు వరకు కొత్త రిలీజ్‌లు ఎన్నొచ్చినా గదర్‌-2 సినిమా యుఫోరియాను మ్యాచ్‌ చేయలేకపోయాయి.

తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఓ క్రేజీ అప్డేట్‌ను మేకర్స్‌ రిలీజ్‌ చేశారు. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఓటీటీ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న గదర్‌-2 ఓటీటీ డేట్‌ను లాక్‌ చేసుకుంది. అక్టోబర్‌ 6 నుంచి ఈ జీ-5లో స్ట్రీమింగ్‌ కానున్నట్లు అధికారిక ప్రకటన వచ్చింది. ఇప్పటివరకు ఈ సినిమా రూ.530 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్‌లు కొల్లగొట్టింది. అమీషా పటేల్‌ హీరోయిన్‌గా నటించిన ఈ సినిమాను జీ స్టూడీయోస్‌తో కలిసి దర్శకుడు అనీల్ శర్మ స్వీయ నిర్మాణంలో తెరకెక్కించాడు. ప్రస్తుతం సన్నీ డియోల్‌.. అమీర్‌ ఖాన్ ప్రొడక్షన్‌లో ఓ సినిమా చేస్తున్నాడు. సన్నీకి దామిని, ఘాయల్, ఘాతక్ వంటి హ్యాట్రిక్‌ హిట్లిచ్చిన రాజ్‌ కుమార్‌ సంతోషి ఈ సినిమాకు దర్శకుడు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే షూటింగ్‌ మొదలు పెట్టనుంది.

ఇక ఈ సినిమాకు జిస్నే లాహోర్ నహీ దేఖా అనే పేరును పరిశీలనలో ఉంచారట. 1947 ఇండియా పాకిస్థాన్ విభజన టైంలో లక్నో నుంచి లాహోర్ వెళ్లిన శరణార్ధుల విషాద పరిణామాల చుట్టూ తిరిగే కథగా ఈ సినిమా ఉండబోతుందని హిందీ మీడియాల సమాచారం. ప్రస్తుతం చిత్ర యూనిట్ నటీ నటులను ఎంపిక చేసే పనిలో పడ్డారట.

