July 6, 2022 / 09:14 PM IST

రాజ్య‌స‌భకు సినీ ప‌రిశ్ర‌మ నుంచి ఇద్ద‌రు ప్ర‌ముఖులకు స్థానం ద‌క్కింది. రాష్ట్ర‌ప‌తి కోటాలో టాలీవుడ్ డైరెక్ట‌ర్ రాజ‌మౌళి తండ్రి, పాపుల‌ర్ రైట‌ర్ విజ‌యేంద్ర‌ప్ర‌సాద్ (V. Vijayendra Prasad), సంగీత ద‌ర్శ‌కుడు ఇళ‌య‌రాజాను రాజ్య‌స‌భ‌కు నామినేట్ చేసిన‌ట్టు ప్ర‌ధాని న‌రేంద్ర‌మోదీ (Narendra Modi)ట్వీట్ చేశారు. ద‌క్షిణాది సినీ ప‌రిశ్ర‌మ నుంచి విజ‌యేంద్ర‌ప్ర‌సాద్ (తెలంగాణ‌), ఇళ‌య‌రాజా (త‌మిళ‌నాడు)ను రాజ్య‌స‌భ‌కు నామినేట్ చేస్తున్న‌ట్టు ప్ర‌ధాని మోదీ రెండు వేర్వేరు ట్వీట్స్ తో తెలియ‌జేశారు.

విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు సృజనాత్మక ప్రపంచం (క్రియేటీవ్ వ‌రల్డ్‌) తో దశాబ్దాలుగా అనుబంధం కలిగి ఉన్నారు. ఆయ‌న‌ రచనలు భారతదేశం సంస్కృతిని ప్ర‌తిబింబిస్తాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి ముద్ర వేశాయి. రాజ్యసభకు నామినేట్ అయినందుకు విజ‌యేంద్ర‌ప్ర‌సాద్‌కు అభినందనలు..అని ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు ప్ర‌ధాని మోదీ.

క్రియేటివ్ జీనియ‌స్ ఇళయరాజా (ilaiyaraaja)జీ తరతరాలుగా ప్రజలను ప‌ర‌వ‌శింప‌జేశారు. ఆయ‌న సంగీతం అనేక‌ భావోద్వేగాలను అందంగా ప్రతిబింబిస్తుంది. ఆయ‌న జీవిత ప్రయాణం చాలా స్ఫూర్తిదాయకం. ఇళ‌య‌రాజా నిరాడంబరమైన నేపథ్యం నుండి చాలా గొప్ప స్థాయికి ఎదిగారు. ఆయ‌న‌ రాజ్యసభకు నామినేట్ కావడం సంతోషంగా ఉంది..అని ట్వీట్ చేశారు మోదీ.

Shri V. Vijayendra Prasad Garu is associated with the creative world for decades. His works showcase India's glorious culture and have made a mark globally. Congratulations to him for being nominated to the Rajya Sabha.

The creative genius of @ilaiyaraaja Ji has enthralled people across generations. His works beautifully reflect many emotions. What is equally inspiring is his life journey- he rose from a humble background and achieved so much. Glad that he has been nominated to the Rajya Sabha. pic.twitter.com/VH6wedLByC

— Narendra Modi (@narendramodi) July 6, 2022