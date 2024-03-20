Apps:
Follow us on:
Home Cinema Family Star Vijay Deverakonda Super Stylish Suit Stills Goes Viral

Family Star | ఫ్యామిలీ స్టార్ విజయ్‌ దేవర కొండ సూపర్ స్టైలిష్‌ స్టిల్స్‌ వైరల్

Family Star | పాపులర్‌ డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫాం అమెజాన్ ప్రైమ్‌ వీడియో 2024 కంటెంట్‌ ఎలా ఉండబోతుందో తెలియజేసేందుకు ముంబైలో గ్రాండ్‌ ఈవెంట్ ఏర్పాటు చేసిన విషయం తెలిసిందే.

Family Star | ఫ్యామిలీ స్టార్ విజయ్‌ దేవర కొండ సూపర్ స్టైలిష్‌ స్టిల్స్‌ వైరల్

Family Star | విజయ్‌ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda) ప్రస్తుతం ఫ్యామిలీ స్టార్‌ (Family Star)గా అందరినీ ఇంప్రెస్ చేందుకు రెడీ అవుతున్న విషయం తెలిసిందే. పరశురాం డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో మృణాళ్‌ ఠాకూర్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. కాగా పాపులర్‌ డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫాం అమెజాన్ ప్రైమ్‌ వీడియో 2024 కంటెంట్‌ ఎలా ఉండబోతుందో తెలియజేసేందుకు ముంబైలో గ్రాండ్‌ ఈవెంట్ ఏర్పాటు చేసిన విషయం తెలిసిందే.

వచ్చే నెల కోసం మీ మనిషి తిరిగి వచ్చేశాడు.. ఫ్యామిలీ స్టార్‌ను చూసేందుకు కేవలం రెండు వారాలు మాత్రమే ఉంది.. అంటూ ట్వీట్ చేశాడు విజయ్‌ దేవరకొండ. ఈవెంట్‌లో విజయ్‌ దేవర కొండ గోధుమ రంగు షూట్‌లో సూపర్ స్టైలిష్‌గా కెమెరాకు ఫోజులిచ్చాడు. ఈ స్టిల్స్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఫ్యామిలీ స్టార్‌ అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌లో పోస్ట్ థ్రియాట్రికల్‌ రిలీజ్‌ కానుంది. ఈవెంట్‌లో విజయ్ దేవరకొండ, మృణాళ్‌ ఠాకూర్‌, నిర్మాత దిల్ రాజు సూపర్ స్టైలిష్‌ లుక్‌లో దిగిన ఫొటోలు ఇప్పటికే నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి.

ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫ్యామిలీ స్టార్‌ టైటిల్‌ లుక్‌, గ్లింప్స్, టీజర్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తున్నాయి. లైన్‌లో నిలబడి ఉల్లిపాయలు తేవడం.. టైంకు లేచి పిల్లలను రెడీ చేసి స్కూల్ పంపించడమనుకున్నావా.. సెటిల్‌మెంట్ అంటే..? అంటే అని అజయ్‌ ఘోష్‌ అంటుంటే.. భలే మాట్లాడతారన్నా మీరంతా.. ఏ ఉల్లిపాయలు లైన్‌లో నిలబడి కొంటే వాడు మనిషి కాదా..పిల్లలను రెడీ చేస్తే వాడు మగాడు కాదా.. ఐరనే వంచాలా ఏంటీ.. కొబ్బరికాయ తేవడం మర్చిపోయా.. తలకాయ కొట్టేశా అని గ్లింప్స్‌లో విజయ్ దేవరకొండ మ్యాన్లీగా క్లాస్‌ లుక్‌లో చెబుతున్న మాస్‌ డైలాగ్స్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తున్నాయి.

విజయ్‌ దేవర కొండ  స్టిల్స్‌..

 

ఈవెంట్‌లో ఇలా..

ఫ్యామిలీ స్టార్‌ టీజర్‌..

విజయ్‌ దేవరకొండ, పూజాహెగ్డే డ్యాన్స్..

నందనందనా..


ట్రెండింగ్‌లో విజయ్‌ దేవరకొండ నయా స్టిల్స్‌..

ఫ్యామిలీ స్టార్‌ గ్లింప్స్..

VD 13 లాంఛింగ్ స్టిల్స్‌..

 

Read Today's Latest Cinema News and Telugu News

RELATED ARTICLES

తాజా వార్తలు

ట్రెండింగ్ వార్తలు