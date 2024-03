Family Star Team Stills Goes Viral From Amazon Prime Video

Family Star | అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌ ఈవెంట్‌లో ఫ్యామిలీ స్టార్ టీం.. ట్రెండింగ్‌లో స్టిల్స్‌

Family Star | పాపులర్‌ డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫాం అమెజాన్ ప్రైమ్‌ వీడియో 2024 కంటెంట్‌ ఎలా ఉండబోతుందో తెలియజేసేందుకు ముంబైలో గ్రాండ్‌ ఈవెంట్ ఏర్పాటు చేసిన విషయం తెలిసిందే. అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌లో టాప్‌ సినిమాలు క్యూ కట్టబోతున్నాయి.

March 19, 2024 / 08:45 PM IST

Family Star | పాపులర్‌ డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫాం అమెజాన్ ప్రైమ్‌ వీడియో 2024 కంటెంట్‌ ఎలా ఉండబోతుందో తెలియజేసేందుకు ముంబైలో గ్రాండ్‌ ఈవెంట్ ఏర్పాటు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా తమ ప్లాట్‌ఫాం నుంచి వచ్చే వెబ్ సిరీస్‌ Citadel: Honey Bunny టైటిల్‌ అనౌన్స్‌మెంట్‌ పోస్టర్‌ను కూడా విడుదల చేశారు. అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌లో టాప్‌ సినిమాలు క్యూ కట్టబోతున్నాయి. విజయ్‌ దేవరకొండ, మృణాళ్‌ ఠాకూర్‌ కాంబోలో వస్తున్న ఫ్యామిలీ స్టార్‌ (Family Star) ప్రైమ్‌లో స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది.

ఫ్యామిలీ స్టార్‌ పోస్ట్‌ థ్రియాట్రికల్‌ రిలీజ్‌ కానుందని తెలియజేసింది అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌. ఈవెంట్‌లో హీరోహీరోయిన్లు విజయ్ దేవరకొండ, మృణాళ్‌ ఠాకూర్‌, నిర్మాత దిల్ రాజు సూపర్ స్టైలిష్‌ లుక్‌లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. ఈ స్టిల్స్‌ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. మోస్ట్ ఎవెయిటెడ్‌ ప్రాజెక్టు గేమ్‌ ఛేంజర్‌ కూడా అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌లో విడుదల కానున్నాయి. థ్రియాట్రికల్ రిలీజ్‌ కాకముందే డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చి మూవీ లవర్స్‌ లో జోష్ నింపుతోంది.

ఈవెంట్‌లో ఇలా..

Kabir paida ho tha

Thank you Vijay Thank you 🙂 #VijayDeverakonda #ShahidKapoorpic.twitter.com/bvQHC9C8F3 — Suresh PRO (@SureshPRO_) March 19, 2024

ఫ్యామిలీ స్టార్‌ టీజర్‌..

విజయ్‌ దేవరకొండ, పూజాహెగ్డే డ్యాన్స్..

నందనందనా..



ట్రెండింగ్‌లో విజయ్‌ దేవరకొండ నయా స్టిల్స్‌..

ఫ్యామిలీ స్టార్‌ గ్లింప్స్..

VD 13 లాంఛింగ్ స్టిల్స్‌..

