Fahadh Faasil Says About His Role In Vettaiyan

Fahadh Faasil | రూట్‌ మార్చిన ఫహద్‌ ఫాసిల్‌.. తలైవా Vettaiyan గురించి ఆసక్తికర అప్‌డేట్‌

Fahadh Faasil | తమిళ సూపర్‌స్టార్ రజినీకాంత్‌ (Rajinikanth) నటిస్తోన్న సినిమాల్లో ఒకటి తలైవా 170 (Thalaivar 170). ఈ చిత్రానికి Vettaiyan టైటిల్‌ను ఫైనల్‌ చేశారని తెలిసిందే. మాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఫహద్ ఫాసిల్ (Fahadh Faasil) కీ రోల్‌ పోషిస్తున్నాడు.

April 10, 2024 / 07:15 PM IST

Fahadh Faasil | తమిళ సూపర్‌స్టార్ రజినీకాంత్‌ (Rajinikanth) నటిస్తోన్న సినిమాల్లో ఒకటి తలైవా 170 (Thalaivar 170). జై భీమ్‌ ఫేం టీజే జ్ఞానవేళ్‌ (TJ Gnanavel) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రానికి Vettaiyan టైటిల్‌ను ఫైనల్‌ చేశారని తెలిసిందే. టైటిల్‌ టీజర్‌ను విడుదల చేయగా నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది. బుక్‌ రీడింగ్‌ తర్వాత చేతిలో స్టిక్‌ పట్టుకొని.. స్టైలిష్‌ గాగుల్స్‌ పెట్టుకున్న రజినీకాంత్‌ అభిమానులకు విజువల్‌ ట్రీట్‌ అందించడం ఖాయమని ఈ విజువల్స్‌ చెప్పకనే చెబుతున్నాయి.

లైకా ప్రొడక్షన్స్ (Lyca Productions) బ్యానర్‌పై సుబాస్కరన్‌ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రంలో గురు ఫేం రితికా సింగ్ (Ritika Singh) ఈ చిత్రంలో వన్ ఆఫ్ ది ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. బాలీవుడ్ మెగాస్టార్ అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తుండగా.. మాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఫహద్ ఫాసిల్ (Fahadh Faasil) మరో కీ రోల్‌ పోషిస్తున్నాడు. ఫహద్ ఫాసిల్‌ ఈ మూవీలో తన పాత్ర ఎలా ఉండబోతుందో హింట్ ఇచ్చేసి అందరినీ ఖుషీ చేస్తున్నాడు.

ఇటీవలే ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఫహద్ ఫాసిల్ మాట్లాడుతూ.. ఈ చిత్రంలో తాను కామెడీ టచ్‌తో సాగే పాత్రలో కనిపించనున్నట్టు చెప్పాడు. ఈ రోల్‌ ప్రస్తుతం తాను చేస్తున్న పాత్రలకు చాలా దూరంగా ఉంటుందన్నాడు. ఇక సీరియస్‌ కథాంశాలతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన ఫహద్‌ ఫాసిల్‌ నాన్ సీరియస్‌ రోల్‌లో ఎలా కనిపించబోతున్నాడోనని ఈ వార్త తెలిసిన అభిమానులు, మూవీ లవర్స్‌ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

ఈ చిత్రంలో మంజు వారియర్, రానా దగ్గుబాటి, రావు రమేశ్‌, రోహిణి మొల్లేటి, దుషారా విజయన్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. Vettaiyan ఈ ఏడాది అక్టోబర్‌లో థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

Vettaiyan సెట్స్‌లో రానా..

Vettaiyan టైటిల్‌ టీజర్‌..

తలైవా 170 సెట్స్‌లో..

తలైవా 170లో రితికా సింగ్‌

దుషారా విజయన్‌కు వెల్‌కమ్‌..

#Thalaivar170 Casting Buzz🔥

– AmitabhBachchan ✅

– Nani

– FahadhFaasil

– ManjuWarrior

Along with Superstar #Rajinikanth🌟 Seems TJGnanavel is making something bigger this time 💯💥 pic.twitter.com/yW5geJjcZ1 — AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) August 4, 2023

Read Today's Latest Cinema Telugu News