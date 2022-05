May 1, 2022 / 03:02 PM IST

Fahad Fazil | ప‌ర భాష‌లో ఒక సినిమా బాగుందంటే సినీప్రేమికులు ఇంగ్లీష్ స‌బ్‌టైటిల్స్ పెట్టుకొని మ‌రి చూడడానికి సిద్ధంగా ఉంటున్నారు. మ‌రీ ముఖ్యంగా మ‌ల‌యాళ సినిమాల‌కు తెలుగు ప్రేక్ష‌కులు ఓటీటీలో చూసేందుకు తెగ ఆస‌క్తి చూపుతున్నారు. అయితే ఈ మ‌ధ్య ప‌ర‌భాషలో హిట్ట‌యిన సినిమాల‌ను నేరుగా తెలుగులో డ‌బ్బింగ్ చేసి ఓటీటీల‌లో విడుద‌ల చేస్తున్నారు. ఈ క్ర‌మంలోనే ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ ఆహా మ‌రో మ‌ల‌యాళ సూప‌ర్ హిట్ సినిమాను తెలుగులో డ‌బ్బింగ్ చేసి విడుద‌ల చేస్తున్నారు.

మ‌ల‌యాళ సూప‌ర్‌స్టార్ ఫాహాద్ ఫాజిల్ ప్రాధాన పాత్రలో న‌టించిన చిత్రం ‘తొందిముత‌లం ద్రిక్షక్షియ‌మ్‌’. 2017లో విడుద‌లైన ఈ సినిమా మ‌ల‌యాళంలో ఘ‌న విజ‌యాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ఉత్త‌మ మ‌ల‌యాళ చిత్రంగా నేష‌న‌ల్ అవార్డును కూడా ఈ చిత్రం గెలుచుకుంది. ఇప్పుడు ఈ సినిమా తెలుగులో ‘దొంగాట’ పేరుతో మే 6న ‘ఆహా’లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. గతేడాది విడుద‌లైన పుష్ప సినిమాతో ఫాహ‌ద్‌కు తెలుగులో మంచి క్రేజ్ వ‌చ్చింది. ఈ చిత్రంలో ప్ర‌తినాయ‌కుడి పాత్ర‌లో మెప్పించాడు. సినిమాలో ఉంది కొద్ది సేపే అయినా ఈయ‌న పాత్ర ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకుంది. ప్ర‌స్తుతం ఫాహాద్ ‘పుష్ప పార్ట్-2’ చిత్రీక‌ర‌ణ‌లో బిజీగా ఉన్నాడు.

Friday release alert!! #FahadhFaasil's National Award winning film Thondimuthalum Driksakshiyum as #DongataOnAHA in Telugu premieres May 6.

Witness the rich performance of the thief 🙌#DileeshPothan #SandeepSenan #SurajVenjaramoodu #NimishaSajayan pic.twitter.com/uNKJebaA0V

— ahavideoin (@ahavideoIN) April 30, 2022