May 20, 2022 / 04:03 PM IST

F3 | టాలీవుడ్ మోస్ట్ యాంటిసిపేటెడ్ మూవీస్‌లో ‘ఎఫ్-3’ ఒక‌టి. వెంక‌టేష్, వ‌రుణ్ తేజ్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టించిన ఈ చిత్రానికి అనీల్ రావిపూడి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. 2019 సంక్రాంతి బ్ల‌క్ బ‌స్ట‌ర్‌గా నిలిచిన ‘ఎఫ్‌-2’కు ఈ చిత్రం సీక్వెల్‌గా తెర‌కెక్కింది. ఈ సీక్వెల్‌ను ఆనౌన్స్ చేసిన‌ప్ప‌టినుంచి ప్రేక్ష‌కులు ఎప్పుడెప్పుడు ఈ సినిమా విడుద‌లవుతుందా అని ఎంత‌గానో ఎదురు చూస్తున్నారు. అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ ఎంట‌ర్టైన‌ర్‌గా తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం మే 27న విడుద‌ల కానుంది. ఈ క్ర‌మంలో చిత్ర బృందం త‌ర‌చూ ఏదో ఒక అప్‌డేట్‌ను ప్ర‌క‌టిస్తూ ప్రేక్ష‌కుల అటెన్ష‌న్‌ను తిప్పుకుంటున్నారు.

తాజాగా ఈ చిత్రం సెన్సార్ కార్య‌క్ర‌మాలను పూర్తి చేసుకుంది. సెన్సార్ బోర్డు ఈ చిత్రానికి యూ/ఏ స‌ర్టిఫికేట్‌ను ఇచ్చింది. ఈ సినిమా నిడివి 2 గంట‌ల 28 నిమిషాలు ఉండ‌నుంది. దేవి శ్రీ ప్ర‌సాద్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రంలో త‌మ‌న్నా, మెహ‌రిన్ క‌థానాయిక‌లుగా న‌టించారు. సునీల్, సోనాల్ చౌహ‌న్ కీల‌క‌పాత్ర‌ల్లో న‌టించారు. శ్రీ వెంక‌టేశ్వ‌రా క్రియేష‌న్స్ ప‌తాకంపై దిల్‌రాజు, శిరీష్‌లు నిర్మిస్తున్నారు. కాగా ఈ చిత్రానికి టిక్క‌ట్ రేట్లు పెంచ‌డంలేద‌ని, ప్ర‌భుత్వం నిర్ణ‌యించిన ధ‌ర‌ల‌కే టిక్కెట్ రేట్లు ఉండ‌నున్న‌ట్లు ఇటీవ‌లే మేక‌ర్స్ వెల్ల‌డించారు.

#F3Movie certified clean 'U' 🫵🏻😉

A CLEAN ENTERTAINER to Chill with your Family Members! 🤩

2 hrs 28 mins of FUN Ride 📽️

సినిమా మొత్తం నవ్వులే నవ్వులు! ✅😉#F3OnMay27@VenkyMama @IAmVarunTej @AnilRavipudi @tamannaahspeaks @Mehreenpirzada @ThisIsDSP @SVC_official @adityamusic pic.twitter.com/X4TD7ycs9c

— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) May 20, 2022