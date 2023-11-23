Animal The Film | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్బీర్కపూర్ (Ranbir Kapoor) టైటిల్ రోల్ పోషిస్తున్న చిత్రం యానిమల్ (Animal). కన్నడ భామ రష్మిక మందన్నా హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. అర్జున్ రెడ్డి, కబీర్ సింగ్ ఫేం సందీప్ రెడ్డి వంగా (Sandeep Reddy Vanga) డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. యానిమల్ డిసెంబర్ 1న హిందీతోపాటు తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది.
రిలీజ్ డేట్ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో యానిమల్ టీం ప్రమోషనల్ ఈవెంట్స్తో ఫుల్ బిజీగా మారింది. ఇవాళ మేకర్స్ యానిమల్ ట్రైలర్ను లాంఛ్ చేశారని తెలిసిందే. సందీప్ రెడ్డి, రణ్ బీర్కపూర్ మ్యానరిజంతో సాగే ట్రైలర్ ఆద్యంతం రక్తి కట్టించేలా సాగుతూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. మిలియన్ల సంఖ్యలో అభిమానులు, మూవీ లవర్స్తోపాటు సెలబ్రిటీలతో కూడా ఔరా అనిపిస్తోంది ట్రైలర్.
తాజాగా యానిమల్ ట్రైలర్పై పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ తన స్పందన తెలియజేశాడు. సూపర్ ట్రైలర్.. ఏమన్నా ఫీల్ కలిగించిందా..? అద్భుతం.. మెంటలెక్కించింది.. యానిమల్ విడుదల కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా. యానిమల్ టీంకు శుభాకాంక్షలు అని ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్లో రాసుకొచ్చాడు ప్రభాస్.
యానిమల్ తండ్రీకొడుకుల ప్రయాణం నేపథ్యంలో సాగే కథతో వస్తోంది. యానిమల్ పోస్టర్లు ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతూ.. సినిమాపై అంచనాలు భారీగా పెంచుతుంది. యానిమల్లో బాబీ డియోల్, అనిల్ కపూర్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. పవర్ ఫుల్ గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామా, బలమైన ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్తో సూపర్ థ్రిల్ అందించేలా యానిమల్ ఉండబోతుందని ఇప్పటివరకు విడుదల చేసిన రషెస్ చెబుతున్నాయి. యానిమల్ చిత్రాన్ని భూషణ్ కుమార్, ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా, కృషన్ కుమార్, మురద్ ఖేతని నిర్మిస్తున్నారు.
యానిమల్ ట్రైలర్..
యానిమల్ సెన్సార్ అప్డేట్..
#AnimalTheFilm gets ‘A’ certificate by CBFC with an approved runtime of 3 hours and 21 minutes. The longest film for #RanbirKapoor and director #SandeepReddyVanga, and 8n cinemas on December 1st.#AnimalTrailer out tomorrow! pic.twitter.com/gjv4rHbga6
— Sacnilk Entertainment (@SacnilkEntmt) November 22, 2023
#WATCH A video of Ranbir & Bobby look in awe as the Animal teaser featured on #BurjKhalifa. Their priceless expression has gone viral. Ranbir was seen capturing the moment in his cell phone. #SandeepReddyVanga #RanbirKapoor #BobbyDeol #RashmikaMandanna #AnimalTheFilm #AnilKapoor pic.twitter.com/iRntMZVRni
— E Global news (@eglobalnews23) November 18, 2023
Animal On Burj Khalifa🔥
Gruesome Short Trailer Bloody Soon🪓#RanbirKapoor #RashmikaMandanna #BobbyDeol #SandeepReddyVanga pic.twitter.com/7Au9G3GANq
— Bollywood Legacy Channel (@LegacyChannel_) November 17, 2023
రణ్బీర్కపూర్కు రష్మిక కన్నడ, తెలుగు పాఠాలు ఇలా..
Rashmika is teaching telugu and Ranbir is speaking in a cute way as always 😍#RanbirKapoor #RashmikaMandanna pic.twitter.com/5ymeRByNNu
— 𝙑amsi ♪ 💔 (@RKs_Tilllast) November 22, 2023
SUPERSTAR #RanbirKapoor and #RashmikaMandanna For The Shoot of Indian Idol. pic.twitter.com/Efv8TjKLGU
— 🐰 (@rksbunny) November 22, 2023
Paps and their requests 😂👏🏻
Learning from them to make effective use of ‘mauke pe chauka’ and asked #RashmikaMandanna and #RanbirKapoor to talk something in ‘kannada’ but guess what, these two are not making sure to make the paps happy today, so there it goes!! 😍
Are you… pic.twitter.com/k7S4Al2ag4
— Pinkvilla (@pinkvilla) November 22, 2023
Rashmika and Kannada ❤️.
Wherever she goes she never forget her kannada ☺️.
Proud Kannadathi @iamRashmika #RashmikaMandanna pic.twitter.com/rHdo95N9w8
— SriPriya ❤️ (@JoshiSripriya) November 22, 2023
దుబాయ్లో యానిమల్ ప్రమోషన్స్..
Confirmed: #AnimalTheFilm trailer will be showcased at #BurjKhalifa, Dubai tomorrow! #AnimalTrailer
Kal hoga bawaal 😈🪓#RanbirKapoor #BobbyDeol #AnilKapoor #SandeepReddyVanga #RashmikaMandanna #Animal pic.twitter.com/iqQesk0M8y
— Bollywood Talkies (@bolly_talkies) November 16, 2023
నాన్న నువ్ నా ప్రాణం లిరికల్ సాంగ్..
Satranga సాంగ్..
తెలుగు వెర్షన్ సాంగ్..