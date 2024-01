January 13, 2024 / 03:49 PM IST

Extra Ordinary Man | కెరీర్‌లో ఒడిదుడుకులు చూసిన టాలీవుడ్ హీరో ఎవ‌రంటే ట‌క్కున గుర్తొచ్చే పేరు నితిన్‌. కెరీర్ ఆరంభంలోనే రెండు బ్లాక్ బస్టర్లు అందుకుని ఆ త‌ర్వాత వరుస పరాజయాలను చ‌విచూశాడు. ఇక ఆయ‌న కెరీర్‌లో ఎన్ని పరాజయాలు ఎదురైనా మొక్కవోని ధైర్యంతో ముందుకెళ్లి మళ్లీ విజయాలను అందుకున్నాడు నితిన్‌. ‘ఇష్క్‌’తో కొత్త ఇన్నింగ్స్‌ మొదలుపెట్టి వరుస విజయాలతో దూసుకుపోయాడు. అయితే, మళ్లీ కాస్త విజయాలకు బ్రేక్‌ వచ్చింది. అందుకే.. ఇప్పుడు విజయమే లక్ష్యంగా పూర్తి వినోదభరిత కథాంశాన్ని ఎంచుకొని వక్కంతం వంశీ దర్శకత్వంలో ‘ఎక్స్‌ట్రా ఆర్డినరీ మ్యాన్‌’ చేశాడు. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వచ్చిన ఈ మూవీలో శ్రీలీల (Sreeleela) హీరోయిన్‌గా నటించింది. గ‌త ఏడాది డిసెంబరు 8న ప్రేక్షకుల ముందుకు వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద డిజాస్ట‌ర్‌గా మిగిలింది.

ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ చిత్రం ఓటీటీ లాక్ చేసుకుంది. ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ దిగ్గ‌జం డిస్నీ ప్లస్ హాట్‌స్టార్ వేదిక‌గా ఈ సినిమా జ‌న‌వ‌రి 19 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కాబోతుంది. ఈ విష‌యాన్ని డిస్నీ ప్లస్ హాట్‌స్టార్ త‌న సోష‌ల్ మీడియా ఖాతాలో ప్ర‌క‌టించింది. ఇక ఈ మూవీని నితిన్ హోం బ్యానర్‌ శ్రేష్ఠ్‌ మూవీస్‌పై సుధాకర్‌ రెడ్డి నిర్మించారు.

Get ready to experience all the shades of this extraordinary man ✨🫶🏽#ExtraOrdinaryManonHotstar Streaming from 19th Jan only on #DisneyPlusHotstar@actor_nithiin @ActorRajasekhar @sreeleela14 @vamsivakkantham@Jharrisjayaraj pic.twitter.com/HzL4Se8OEY

— Disney+ Hotstar Telugu (@DisneyPlusHSTel) January 13, 2024