December 2, 2023 / 02:40 PM IST

Extra Ordinary Man | టాలీవుడ్ హీరో నితిన్‌ (Nithiin) నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘ఎక్స్‌ట్రా ఆర్డినరీ మ్యాన్‌’ (Extra Ordinary Man). నా పేరు సూర్య నా ఇల్లు ఇండియా (Naa Peru Surya Naa Illu India) ఫేమ్ ‘వక్కంతం వంశీ’ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తున్న ఈ మూవీలో శ్రీలీల (Sreeleela) హీరోయిన్‌గా నటిస్తోండ‌గా.. సీనియర్‌ హీరో రాజశేఖర్‌(Rajashekar) కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఇక షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా డిసెంబరు 8న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ క్ర‌మంలో మేకర్స్ ప్ర‌మోష‌న్స్ మొద‌లుపెట్టారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదల చేసిన టీజ‌ర్‌ ట్రైల‌ర్‌లు అభిమానుల‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ మాస్‌ సాంగ్ వదిలారు.

ఈ మూవీ నుంచి ‘ఒలే ఒలే పాపాయి’ అంటూ సాగే మాస్ ప్రోమోను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు. ఈ పాటను రామ్‌ మిర్యాల, ప్రియ ఆలపించగా.. హ్యారిస్ జ‌య‌రాజ్ సంగీతం అందించాడు. జానీ మాస్టర్‌ డ్యాన్స్‌ కొరియోగ్రఫీ చేశారు. ఇక ఈ పాట‌కు సంబంధించి ఫుల్ సాంగ్‌ను డిసెంబ‌ర్ 04న విడుద‌ల చేయ‌నున్నారు.

Groove to the #ExtraOrdinary MASSive Beats of #OleOlePaaPaayi 🕺💃

Full Song Releasing on DEC 4th

Full Song Releasing on DEC 4th🔥#ExtraOrdinaryMan #ExtraOrdinaryManOnDec8th@actor_nithiin @sreeleela14@ActorRajasekhar @vamsivakkantham @Jharrisjayaraj… pic.twitter.com/Ua5F3qXqSl

