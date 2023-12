Extra Ordinary Man | మీరిలా చేస్తే ఎలా?.. నాగవంశీని అడ్డంగా బుక్‌ చేసిన నితిన్.!

December 3, 2023 / 04:48 PM IST

Extra Ordinary Man | టాలీవుడ్ హీరో నితిన్‌ (Nithiin) నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘ఎక్స్‌ట్రా ఆర్డినరీ మ్యాన్‌’ (Extra Ordinary Man). నా పేరు సూర్య నా ఇల్లు ఇండియా (Naa Peru Surya Naa Illu India) ఫేమ్ ‘వక్కంతం వంశీ’ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తున్న ఈ మూవీలో శ్రీలీల (Sreeleela) హీరోయిన్‌గా నటిస్తోండ‌గా.. సీనియర్‌ హీరో రాజశేఖర్‌(Rajashekar) కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమా డిసెంబరు 8న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇక విడుద‌ల ద‌గ్గ‌ర ప‌డుతుండ‌టంతో సినిమా ప్ర‌మోష‌న్స్‌లో పాల్గొన్న నితిన్ నిర్మాత నాగవంశీపై ఆస‌క్తిక‌ర వ్యాఖ్య‌లు చేశాడు.

ఈ సినిమా ప్ర‌మోష‌న్స్‌లో భాగంగా నితిన్ మాట్లాడుతూ.. ‘ఎక్స్‌ట్రా ఆర్డినరీ మ్యాన్‌’ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు మీరంతా నవ్వకపోతే.. మీ డబ్బులు నాగవంశీ వెనక్కి ఇస్తారు. మా మధ్య చాలా లావాదేవీలు ఉన్నాయి అంటూ నితిన్ చెప్పుకోచ్చాడు. అయితే ‘మ్యాడ్‌’ సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా.. ‘జాతిరత్నాలు’ సినిమాకంటే ఒక్కసారైనా తక్కువ నవ్వితే ప్రేక్షకులు కొన్న టికెట్‌ డబ్బులు తిరిగి ఇచ్చేస్తా అని నాగవంశీ (Naga Vamsi) ప్రకటించిన విష‌యం తెలిసిందే. దీంతో ఆ విష‌యాన్ని గుర్తు చేస్తూ.. నితిన్ ఈ వ్యాఖ్య‌లు చేశాడు. దీనిపై నాగ‌వంశీ స్పందిస్తూ.. ‘ఆరోజు మ్యాడ్‌ వైబ్‌లో అలా అనేశాను.. నితిన్‌.. మీరు ఇలా లాక్‌ చేస్తే ఎలా? అంటూ బ్రహ్మానందం ఉన్న జిఫ్‌ ఫొటోను ఆడ్ చేసి పంచుకున్నారు. కాగా ఈ వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతుంది.

#ExtraOrdinaryMan సినిమా మీరందరు కడుపుబ్బా నవ్వకపోతే… మీ డబ్బులు @vamsi84 గారు వెనక్కిస్తారు – @actor_nithiin at #OleOlePaaPaayi Song Launch Event 🤗😄#Extra -OrdinaryMan in theaters on DEC 8th #ExtraOrdinaryManOnDec8th pic.twitter.com/onlJMWwPQ1

