May 6, 2022 / 11:50 AM IST

Nani Ante Sundharaniki Song |విభిన్న త‌ర‌హా క‌థ‌ల‌ను ఎంచుకుంటూ త‌న స‌హ‌జ‌ న‌ట‌న‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఎప్ప‌టిక‌ప్పుడు మెస్మ‌రైజ్ చేస్తుంటాడు నాచ్యుర‌ల్ స్టార్ నాని. రొటీన్ భిన్నంగా క‌థ‌ల‌ను ఎంచుకుంటూ మినిమ‌మ్ గ్యారెంటీ హీరోగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. ఈయ‌న న‌టించిన లేటెస్ట్ చిత్రం ‘అంటే సుంద‌రానికీ’. ‘బ్రోచేవారెవ‌రురా’ ఫేం వివేక్ ఆత్రేయా ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రంపై మొద‌టి నుంచి ప్రేక్ష‌కుల‌లో మంచి అంచ‌నాలు నెల‌కొన్నాయి. ఇటీవ‌లే విడుద‌లైన ట్రైల‌ర్ అంచ‌నాల‌ను రెట్టింపు చేసింది. రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంట‌ర్టైన‌ర్‌గా తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం జూన్ 10న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. ఈ క్ర‌మంలో చిత్ర‌బృందం త‌ర‌చూ ఒక అప్‌డేట్‌తో ప్రేక్ష‌కులను అల‌రిస్తుంది. తాజాగా మ‌రో అప్‌డేట్‌ను మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు.

ఈ చిత్రంలోని ‘ఎంత.. చిత్రం’ అనే ల‌వ్ ట్రాక్‌ లిరిక‌ల్ సాంగ్‌ను మే 9 ఉద‌యం 11.07 నిమిషాల‌కు విడుద‌ల చేయ‌బోతున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఈ పోస్ట‌ర్‌లో నాని, న‌జ్రియా భుజాల‌పై త‌ల వాల్చుతుంటే అడ్డుగా చేతిని పెడుతూ పెదాల‌పై చిరున‌వ్వును ఒలికిస్తుంది. ఇదివ‌ర‌కే చిత్రం నుంచి విడుద‌లైన ‘ది పంచ‌క‌ట్టు’ సాంగ్‌కు విశేష స్పంద‌న వ‌చ్చింది. ఈ చిత్రంలో నానికి జోడీగా న‌జ్రియా హీరోయిన్‌గా న‌టించింది. న‌జ్రియా తెలుగులో న‌టించిన‌ మొద‌టి చిత్రం ఇదే కావ‌డం విశేషం. ఈ చిత్రంలో నాని బ్ర‌హ్మ‌ణుడి పాత్ర‌లో న‌టించ‌గా, న‌జ్రియా క్రిస్టియ‌న్ అమ్మాయిగా న‌టించింది. మైత్రీ సంస్థ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి వివేక్ సాగ‌ర్ సంగీతం అందించాడు.

Our next single #EnthaChithram from #AnteSundaraniki will dazzle your ears and leave you “in love”…

Releasing on May 9th 🎧❤️#AnteSundaranikiOnJune10th

Natural ⭐ @NameisNani #NazriyaFahadh #VivekAthreya @oddphysce @nikethbommi @saregamasouth pic.twitter.com/MWoTGe0uvp

