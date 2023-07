Early Screenings Gaves Boost To Samajavaragamana Success Says Producer Anil Sunkara

Anil Sunkara Interview | సామజవరగమన సక్సెస్‌కు కారణమదే.. తమిళ్‌లో రీమేక్‌కు ప్లాన్‌.. నిర్మాత అనిల్ సుంకర ఇంటర్వ్యూ

Anil Sunkara Interview | టాలీవుడ్‌ యాక్టర్ శ్రీవిష్ణు (Sree Vishnu) నటించిన తాజా చిత్రం సామజవరగమన (Samajavaragamana). ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ పై తెరకెక్కించిన సామజవరగమన చిత్రానికి మంచి స్పందన వస్తోంది. సక్సెస్‌ఫుల్‌గా స్క్రీనింగ్ అవుతున్న నేపథ్యంలో నిర్మాత అనిల్ సుంకర (Producer Anil Sunkara) మీడియాతో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

July 3, 2023 / 07:01 PM IST

సామజవరగమన సక్సెస్‌ను ఊహించారా..?

బాక్సాఫీస్‌ వద్ద బాగా ఆడుతుందని నమ్మాను. ఇది అద్భుతమైన స్క్రిప్ట్‌. ఈ కథను నాకు రికమెండ్ చేసిన సందీప్‌కిషన్‌కు ధన్యవాదాలు. ఈ సినిమాకు సంబంధించి ప్రతీ విషయం పక్కా ప్లాన్‌తో జరిగింది. శ్రీవిష్ణు అదిరిపోయే యాక్టింగ్‌ సినిమాకు బాగా కలిసొచ్చింది. నేనిలాంటి సినిమా మళ్లీ చేయాలనుకుంటే నా మొదటి ఛాయిస్ శ్రీవిష్ణునే. నరేశ్‌ కూడా నవ్వించే పాత్రలో ఎనర్జిటిక్‌గా అదరగొట్టేశారు. ఈ పాత్రకు నరేశ్‌ అయితేనే పర్‌ఫెక్ట్‌గా సెట్‌ అవుతారని, ఆయన కోసం రెండు నెలలు వెయిట్ చేశాం.

ప్రీమియర్‌ షోలు సినిమాకు ఉపయోగపడ్డాయా..?

విడుదల తేదీ కంటే ముందే ప్రీమియర్స్ వేయాలని మేమంతా కలిసి తీసుకున్న నిర్ణయం.. మా విజయానికి బూస్ట్‌లా పనిచేసింది. నైజాంలో మొత్తం 20 ప్రీమియర్ షోలు వేశాం. వీటితో రూ.10 లక్షలు కలెక్షన్లు రాబట్టాం. నిజం చెప్పాలంటే ప్రీమియర్స్ మా సినిమా సక్సెస్‌పై విశ్వాసాన్ని మరింత పెంచాయి.

భోళా శంకర్‌ గురించి ఏం చెప్తారు.?

భోళా శంకర్ కూడా కుటుంబ కథా చిత్రమే. ఈ కథ చిరంజీవికి పర్‌ఫెక్ట్‌గా సెటవుతుంది. చిరంజీవి, కీర్తిసురేశ్‌ కెమిస్ట్రీ ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయేలా ఉంటుంది. సినిమా విజయం సాధిస్తుందని ధీమాగా ఉన్నాం. ఆగస్టు 11న భోళా శంకర్ థియేటర్లలోకి రాబోతుంది.

చిరంజీవితో మీ వర్కింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ గురించి..?

చిరంజీవిగారి లాంటి టాలెంటెడ్ యాక్టర్‌తో పనిచేయడం అద్బుతమైన అనుభవాన్నిచ్చింది. ఆయనతో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఎలాంటి ఆందోళన లేదు. చిరుతో పనిచేయడాన్ని చాలా ఎంజాయ్ చేశా.

ఏజెంట్‌ ఫెయిల్యూర్‌పై ట్వీట్ చేయడానికి కారణం..?

బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఏజెంట్‌ ఫెయిల్యూర్‌ బాధ్యతను ప్రతీ ఒక్కరూ తీసుకున్నారు. కొన్ని అంశాల వల్ల బౌండ్‌ స్క్రిప్ట్‌తో షూటింగ్ మొదలుపెట్టలేదు. ఎవరినీ తప్పుబట్టనవసరం లేదు. అది సంయుక్తంగా తీసుకున్న నిర్ణయం. సురేందర్‌ రెడ్డి, నేను అఖిల్‌ కెరీర్‌ను మరోస్థాయికి తీసుకెళ్లాలనుకున్నాం. కానీ ఫలితం చాలా భిన్నంగా వచ్చింది. అందుకే సినిమా ఫలితం బాధ్యతను నేనే తీసుకున్నా.

మీ కొత్త ప్రాజెక్టుల గురించి..

సందీప్‌ కిషన్‌తో ఊరు పేరు భైరవకోన, అశ్విన్‌తో హిడింబ, చిరంజీవితో భోళా శంకర్‌ చేస్తుండగా.. ఈ సినిమాలన్నీ విడుదలకు రెడీగా ఉన్నాయి. అంతేకాదు సామజవరగమన టీంతో మరోసారి కలిసి పనిచేయాలనుకుంటున్నా. ఈ చిత్రాన్ని తమిళ్‌లో రీమేక్‌ చేసేందుకు కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాం. మరిన్ని వివరాలు రానున్న రోజుల్లో తెలియజేస్తా.

